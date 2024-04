Dawid Pachucki, PZU: Dywersyfikacja to nasz klucz do sukcesu

Mimo to prognozy dla gospodarki Niemiec są ostatnio rewidowane w dół, zanosi się tam na kolejny rok stagnacji, a w Polsce prognozy raczej są rewidowane w górę. Siła popytu wewnętrznego jest w stanie oderwać nas od zachodnioeuropejskiego cyklu koniunkturalnego?

W tym roku tak. Odbicie popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych będzie najprawdopodobniej tym czynnikiem, który pozwoli rozpędzić wzrost PKB do około 3,5 proc. To jest prognoza, której trzymamy się od kilku miesięcy. Końcówka ub.r. trochę nas rozczarowała, jeśli chodzi o popyt konsumpcyjny, ale w ostatnich miesiącach widać już, że ten popyt rzeczywiście się odbudowuje. Swoją drogą, u naszych zachodnich partnerów handlowych też są oczekiwania na odbicie popytu konsumpcyjnego, tylko że słabsze niż u nas. Różnica wynika z tego, że w Polsce szybszy jest wzrost wynagrodzeń. Obecnie w ujęciu realnym płace rosną w tempie 10 proc. rocznie.

Czy to, jak szybko ten popyt konsumpcyjny nad Wisłą będzie się odradzał, ma jakieś znaczenie dla ścieżki inflacji? Ostatnio inflacja gwałtownie zmalała, co było spójne ze stagnacją w polskiej gospodarce. Ale najbardziej przyczyniły się do tego czynniki zewnętrzne. Czy to się zmieni i popyt zacznie kształtować inflację?

Słabość popytu w ostatnich kwartałach nie była bez znaczenia dla inflacji. Inflacja bazowa, nieobejmująca cen paliw, energii i żywności, też zmalała z około 12 proc. w ub.r. do około 4,6–4,7 proc. w marcu. Teraz odbicie popytu konsumpcyjnego jest więc czynnikiem ryzyka dla dalszej dezinflacji. Uważamy jednak, że dezinflacja może zwolnić, ale w dłuższej perspektywie się nie zatrzyma. Dużo ważniejsze, choć przejściowo, będą decyzje rządu dotyczące odmrożenia cen prądu. To może podbić inflację gdzieś w okolice 5 proc. Ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się na globalnych rynkach, wydaje się, że im bardziej zdecydowanie ceny energii zostaną odmrożone w tym roku, tym większa będzie szansa na dezinflację w przyszłym roku.

Jeszcze niedawno ekonomiści liczyli się z tym, że inflacja na koniec br. wzrośnie do 6, a nawet 8 proc. Teraz dominują prognozy, że ten szczyt będzie w okolicy 5 proc.

Ja zawsze dziwiłem się tym prognozom 8-proc. inflacji. Dostrzegaliśmy ryzyko jej wzrostu do 6, maksymalnie 6,5 proc. Ale w ostatnich miesiącach z uwagi na to, co dzieje się z cenami żywności, ale też z uwagi na postępującą dezinflację w kategoriach bazowych, obniżyliśmy te prognozy do 5 proc.