W polskim przemyśle trwa wyjątkowo uporczywa recesja. Produkcja wciąż maleje

PMI obliczany jest na podstawie odpowiedzi menedżerów firm na pytania dotyczące zmian (w stosunku do poprzedniego miesiąca) produkcji, wartości zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów. Z najnowszej ankiety wynika, że w marcu producenci wciąż zmagali się ze słabym popytem, szczególnie z Niemiec i Holandii, co wymuszało cięcia produkcji. To z kolei sprawiło, że ponownie więcej firm zadeklarowało spadek zatrudnienia niż jego wzrost, choć przewaga tych pierwszych należała do najmniejszych w ostatnich dwóch latach.

Słaby popyt od 12 miesięcy

Wobec słabego popytu firmy już 12 miesiąc z rzędu dążyły do ograniczenia zapasów materiałów i komponentów. W marcu nie zapobiegło to jednak wzrostowi zapasów wyrobów gotowych, co część menedżerów tłumaczyła właśnie słabszą od oczekiwań sprzedażą. W takich okolicznościach firmy ponownie obniżyły ceny swoich towarów, mimo tego, że koszty materiałów nieznacznie wzrosły. To obraz spójny z przeciętnymi szacunkami ankietowanych przez „Parkiet” ekonomistów, wedle których ceny produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce w marcu zmalały o 9,5 proc. rok do roku po zniżce o 10,1 proc. w lutym.

Oceniając perspektywy swoich firm, ankietowani przez S&P menedżerowie częściej są optymistami niż pesymistami. Więcej z nich oczekuje wzrostu produkcji w horyzoncie 12 miesięcy niż spadku. Ale w marcu skala tego optymizmu była nieco mniejsza niż w poprzednich dwóch miesiącach.