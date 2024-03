NBP osłabił swoje główne narzędzie

Krytyka nie dotyczy jedynie wymienionych już wolt prezesa, ale też tego, że na konferencjach prasowych i w wywiadach dużo czasu poświęca wątkom niezwiązanym z polityką pieniężną. Często nie udaje mu się przy tym ukryć zaangażowania politycznego. – Niestety, komunikacja ze strony NBP jest od wielu lat bardzo nieprofesjonalna. Dotyczy to zarówno samej polityki pieniężnej, jej celów i instrumentów, jak i kwestii wewnętrznych banków. W szczególności bank stracił wiarygodność niezależnej instytucji publicznej kierującej się interesem gospodarczym kraju, a nie interesem politycznym części polskiej sceny – ocenia dr Maciej Bukowski, prezes think tanku WiseEuropa.

Choć z perspektywy laików barwne wypowiedzi prezesa Glapińskiego mogą się wydawać niegroźne, uczestnicy naszego panelu eksperckiego podkreślają, że sprawna komunikacja – której warunkiem jest wiarygodność banku centralnego – to podstawowe narzędzie prowadzenia polityki pieniężnej. – Ben Bernanke (były przewodniczący Fedu – red.) powiedział kiedyś, że 98 proc. polityki pieniężnej to słowa, a jedynie 2 proc. to działanie. Dobra komunikacja banku centralnego powinna maksymalizować stosunek treści do szumu. W polityce komunikacyjnej NBP szum przeważa, co osłabia wiarygodność polskiego banku centralnego i utrudnia realizację jego podstawowego celu – ocenia prof. Łukasz Hardt, były członek RPP. – Fatalna polityka komunikacyjna zwiększa nasze stopy procentowe względem zagranicznych, zwiększa premię za ryzyko z tytułu inwestowania w naszym kraju i zwiększa koszty naszego długu publicznego. To gigantyczne pieniądze, które tracimy w ten niezbyt chyba przemyślany sposób – dodaje dr hab. Łukasz Goczek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.