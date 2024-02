Łukasz Tarnawa, BOŚ: Poprzeczka dla podwyżek stóp jest wysoko

Mamy kłopot z oszacowaniem funkcji reakcji Rady Polityki Pieniężnej, bo ona się bardzo istotnie zmieniała na przestrzeni ostatnich kwartałów. Dlatego w tym momencie musimy bazować na tym, co słyszymy od członków RPP. A słyszymy, że większość z nich skłania się obecnie ku temu, żeby stóp nie zmieniać. Czy może powstać sytuacja, w której ta większość uzna, że istnieje na tyle duże ryzyko dla inflacji, żeby zaostrzyć politykę monetarną? Moim zdaniem poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Po pierwsze, na świecie postępuje dezinflacja. Co prawda ostatnio ten proces nieco wyhamował, ale w Polsce można liczyć na to, że on będzie trwał, zwłaszcza w przypadku cen żywności, która ma dużą wagę w koszyku inflacyjnym. Oczywiście RPP powinna patrzeć na tendencję w inflacji bazowej (bez cen energii i żywności – red.). Ale i tu czynniki globalne, a także mocny złoty, będą sprzyjały mitygowaniu inflacji w obszarze towarów. Zostaje sektor usług, gdzie – pod wpływem płac i podwyżek różnych opłat na poziomie samorządów, które zapewne ruszą po wyborach – inflacja może pozostać podwyższona. Ale nawet jeśli inflacja w II połowie roku będzie w okolicach 5 proc. czy nawet w pobliżu 6 proc., to realna stopa procentowa będzie w okolicach zera. Mamy za sobą okres głęboko ujemnych realnych stóp procentowych, patrząc więc z tej perspektywy, RPP prawdopodobnie uzna politykę pieniężną za dostatecznie restrykcyjną.