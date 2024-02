Inflacja wyhamowała. Energia potaniała pierwszy raz od czterech lat

Jak szybko ostatecznie rosły w styczniu ceny, dowiemy się więc dopiero za miesiąc. Nie zmieni to jednak raczej oczekiwań ekonomistów, że w marcu inflacja znajdzie się w okolicy celu NBP (2,5 proc. z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 pkt proc. w każdą stronę). Później zaś zacznie znów przyspieszać, przy czym skala tego zjawiska będzie zależała przede wszystkim od decyzji rządu odnośnie do terminu przywrócenia z 0 do 5 proc. stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe i harmonogramu odmrażania cen nośników energii.

Inflacja bazowa obniża się, ale wolniej niż CPI

Czwartkowe dane GUS sugerują, że w gospodarce utrzymuje się jeszcze spora presja na wzrost cen. Inflacja wyhamowała w dużej mierze pod wpływem spadku cen paliw i nośników energii.

Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały w styczniu o 8,1 proc. rok do roku po przecenie o 6 proc. w grudniu. Nośniki energii potaniały z kolei o 2,1 proc. rok do roku, podczas gdy w grudniu podrożały o 9,8 proc. rok do roku. Była to pierwsza zniżka ich cen od grudnia 2019 r.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w styczniu o 4,9 proc. rok do roku, najmniej od września 2021 r., po 6 proc. w grudniu.

Na podstawie tych wstępnych danych ekonomiści szacują, że inflacja bazowa – nie obejmująca cen energii, paliw i żywności – wyniosła w styczniu 6,2-6,4 proc. rok do roku po 6,9 proc. w grudniu. Obniżyła się więc w znacznie mniejszym stopniu niż inflacja CPI.

Ostatnie wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, ale też innych członków RPP, wskazują, że to właśnie inflacja bazowa będzie miała największe znaczenie dla polityki pieniężnej. To, jak mówił Glapiński, raczej nie pozwoli na obniżkę w tym roku stóp procentowych.