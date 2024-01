W połowie 2023 r. w życie weszła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotycząca przejrzystości płac. Polska, tak jak i inne kraje członkowskie UE, ma trzy lata na jej wprowadzenie do porządku prawnego. Pełna nazwa tej dyrektywy jasno wskazuje na jej główny cel: większa jawność wynagrodzeń ma być narzędziem do wyrównania płac kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o jednakowej wartości, czyli zasypanie tzw. luki płacowej ze względu na płeć. O to, czy dyrektywa zadziała zgodnie z zamysłem jej autorów, zapytaliśmy uczestników panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. Główny wniosek z naszej sondy jest taki: pomysł UE jest dobry, ale rewolucyjnych zmian luki płacowej nie należy oczekiwać, bo nie wynika ona tylko z dyskryminacji kobiet na rynku pracy.