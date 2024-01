Niewielu Polaków chce własnego biznesu

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research oraz sieci handlowe Intermarché i Bricomarché, niewielu Polaków jest obecnie zainteresowanych uruchamianiem własnego biznesu.

Pierwsza wartość Indeksu Przedsiębiorczości, który będzie aktualizowany co pół roku, wynosi 15 pkt i oznacza stosunek liczby Polaków w wieku 25–55 lat chcących uruchomić swoje przedsiębiorstwo w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w konkretnej branży, na podstawie już opracowanego planu biznesowego, i gotowych zainwestować co najmniej 10 tys. zł, do liczby wszystkich osób deklarujących chęć założenia biznesu. Autorzy zauważają, że oznacza to, iż zaledwie 2,7 proc. ankietowanych jest w pełni przygotowanych do założenia firmy w krótkiej perspektywie.