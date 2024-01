Najlepsi ekonomiści na rynku. Kto wyczuł puls gospodarki w roku stagnacji i spadku inflacji?

Ze względu na czynniki podatkowo-regulacyjne dużą niepewnością obarczone są w tym roku prognozy inflacji. W skrajnym wypadku, w którym ceny energii dla gospodarstw domowych w połowie roku byłyby zgodne z taryfami zatwierdzonymi przez URE, inflacja mogłaby pod koniec roku zbliżyć się nawet do 10 proc. rocznie. Z tego powodu decyzje administracyjne mogą mieć duże znaczenie nie tylko dla dynamiki cen, ale pośrednio także dla dynamiki konsumpcji i PKB.

3. Alior Bank

Agata Filipowicz-Rybicka główna ekonomistka Alior Banku

W 2023 r. jako analitycy musieliśmy mierzyć się z takimi trudnościami jak duży wpływ zmiennej bazy odniesienia, znaczne przyspieszenie procesu dezinflacji oraz normalizacja łańcuchów dostaw. Ale największych niespodzianek dostarczyła polityka pieniężna. Nie chodzi tu o sam moment rozpoczęcia obniżek stóp procentowych, ale o ich skalę i gwałtowne zmiany retoryki Rady Polityki Pieniężnej.

W tym roku wyzwaniem w prognozowaniu będzie oszacowanie skutków zmian w polityce gospodarczej, w tym np. wpływu podwyżek płac w sferze budżetowej i płacy minimalnej na trajektorię wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz na zatrudnienie. Duże znaczenie będą miały decyzje rządu dotyczące tempa wygaszania tarczy antyinflacyjnej, które odbiją się na prognozach inflacji. To z kolei będzie rzutowało na oczekiwania co do poziomu stóp procentowych. Podobnie jak w 2023 r., trudności nadal nastręczało będzie uwzględnienie w prognozach odmiennej dynamiki zjawisk w ujęciu nominalnym i w ujęciu realnym oraz to, jak na te rozbieżności zareagują firmy i konsumenci.