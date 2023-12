Deficyt może jeszcze wzrosnąć

Wszystkie wydatki publiczne realizowane dotąd przez fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego powinny być włączone do budżetu państwa. Należy tez powołać Fundusz Restrukturyzacji Zadłużenia BGK i PFR, który będzie obsługiwał ten dług aż do zapadalności. To dwie z 25 rekomendacji naprawy finansów publicznych, które znalazły się z opracowaniu (policy paper) „Stabilny i przejrzysty budżet pod kontrolą obywateli. Plan naprawy finansów publicznych” Sławomira Dudka i Ludwika Koteckiego.