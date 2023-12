Inflacja w listopadzie była jednak wyższa. GUS zrewidował dane

Do wzrostu CPI w stosunku do października przyczyniły się też ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Towary z tej kategorii podrożały bowiem o 0,9 proc., zdecydowanie bardziej niż sugerowałby sezonowy wzorzec związany m.in. z wahaniami cen owoców i warzyw. Ale w ujęciu rok do roku, właśnie z powodu wysokiej bazy odniesienia, żywność podrożała o 7,3 proc. po 7,9 proc. w październiku.

Ogółem ceny towarów wzrosły w listopadzie o 1 proc. w stosunku do października, najbardziej od marca br., i o 5,9 proc. rok do roku po zwyżce o 5,7 proc. miesiąc wcześniej. Optymistyczną wiadomością jest natomiast to, że ceny usług konsumpcyjnych zmalały o 0,1 proc. Dzięki temu ich roczny wzrost wyhamował do 8,6 proc. rok do roku z 9,3 proc. w październiku. To najniższy wynik od stycznia 2022 r.

Na podstawie tych danych ekonomiści szacują, że tzw. inflacja bazowa, nie obejmująca cen energii, paliw i żywności (oficjalne dane przedstawi w poniedziałek NBP), zmalała w listopadzie do około 7,3 rok do roku z 8 proc. w październiku. Zanim GUS pokazał wstępny szacunek inflacji, ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie szacowali, że inflacja bazowa wyniosła w listopadzie 7,6 proc.

Spadek inflacji bazowej na pierwszy rzut oka sugeruje, że wygasa presja na wzrost cen pochodząca z krajowej gospodarki. Część ekonomistów uważa jednak, że zjawisko to może nie być trwałe, szczególnie w przypadku usług. Ich ceny windować może bowiem szybki wzrost płac, który z jednej strony podnosi koszty firm, a z drugiej zwiększa akceptację konsumentów dla podwyżek cen.

- Wstępnie szacujemy, że dzięki ponownemu obniżeniu się cen paliw i utrzymaniu tendencji dezinflacyjnych w bazowej części koszyka CPI, w grudniu inflacja obniży się do 6,4 proc. rok do roku. Dzięki przedłużeniu rozwiązań ochronnych w I kw 2024 r. inflacja według nas ponownie istotnie spadnie, przejściowo nawet nieznacznie poniżej 4 proc., przy dalszym obniżaniu się inflacji bazowej w kierunku 5 proc. W dalszej części roku proces dezinflacji będzie jednak utrudniony przez odbudowę popytu oraz potencjalne zniesienie rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej – komentuje dane GUS Marta Petka-Zagajewska, dyrektor biura analiz makroekonomicznych w PKO BP.

- Spodziewamy się, że inflacja pozostanie z grubsza stabilna w grudniu, a następnie w związku z decyzjami rządu dotyczącymi zamrożenia cen energii i zerowego podatku VAT na żywność spadnie do 3 proc. w marcu, po czym odbije do 7 proc. w II połowie 2024 r. W przypadku inflacji bazowej spodziewamy się stopniowego spadku do 5 proc. rok do roku w 2024 r. – oceniają z kolei ekonomiści z Banku Santander.