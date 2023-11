Spadają zyski przedsiębiorstw

Słaba passa sektora przedsiębiorstw niefinansowych trawa od początku tego roku, ale III kwartał należał do najgorszych od czasów pandemii. Jak można szacować na podstawie analizy danych podanych w czwartek przez GUS, łączny wynik netto przedsiębiorstw wyniósł w minionym kwartale ok. 50,9 mld zł. To o 13,4 proc. mniej niż rok wcześniej. A ekonomiści PKO BP wyliczają, że w relacji do PKB kwartalny wynik netto był najniższy od dwóch lat.