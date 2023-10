Bank Światowy utrzymał prognozę PKB Polski

Rada Polityki Pieniężnej zrobiła dokładnie to, czego oczekiwał rynek. Tnie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 5,75%, co wydawało się dosyć oczywiste biorąc pod uwagę dosyć mocny spadek inflacji za wrzesień. Wobec sprostaniu oczekiwaniom inwestorów, złoty tym razem umocnił się po decyzji.