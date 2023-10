Kolejny krok stóp w dół?

Wrześniowa obniżka stóp procentowych o 0,75 pkt proc. była dla uczestników rynku finansowego dużą niespodzianką. W październiku żadnego zaskoczenia nie będzie. Nieprzewidywalność RPP sprawiła, że w zasadzie każdy scenariusz uchodzi za możliwy.

Spośród 21 zespołów analitycznych i indywidualnych ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet” w piątek, tj. już po publikacji przez GUS wstępnego szacunku inflacji we wrześniu, 18 oczekiwało, że na kończącym się w środę posiedzeniu RPP obniży stopy procentowe. Ekonomiści różnią się jednak mocno w ocenach skali tej obniżki. Dominują oczekiwania, że RPP sprowadzi stopę referencyjną z 6 do 5,75 proc. Sześcioro uczestników tej ankiety obstawia jednak obniżkę tej stopy o 0,50 pkt proc., do 5,5 proc., a jeden o 0,75 pkt proc.