Reforma sądownictwa niewarta utraty funduszy z UE

Wbrew racji stanu

– Nie znam badań, które pokazywałyby pozytywny wpływ wprowadzanych dotąd reform na jakość sądownictwa w aspektach takich jak ochrona słabszych czy przewlekłość postępowań. W tym drugim przypadku wskaźniki uległy raczej pogorszeniu w ostatnich latach. W miarę mojej orientacji w tematyce uważam, że reforma była w najlepszym wypadku neutralna dla jakości procesu sądowego w Polsce. Jej kontynuowanie nie uzasadnia więc rezygnacji z KPO – ocenia dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Polskiej Sieci Ekonomii.

To najbardziej dyplomatyczna z wypowiedzi uczestników tej sondy. Większość ekonomistów ma do reform sądownictwa, wbrew zaleceniom KE, jeszcze bardziej krytyczny stosunek. – W zjednoczonej Europie nie da się funkcjonować poza wspólnym europejskim systemem wartości, który jest odzwierciedlany w regulacjach prawnych. Innymi słowy, konieczna jest jeszcze dalej idąca harmonizacja prawa tak, aby w długim okresie dążyć do ujednolicenia regulacji we wszystkich krajach członkowskich. Pozostawanie poza tym systemem jest wyjątkowo szkodliwe nie tylko ze względu na utracone fundusze unijne, ale przede wszystkim trudno odwracalne szkody wizerunkowe, które negatywnie będą wpływać na prywatne inwestycje w kraju – ocenia prof. Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

– Konflikt z podstawowymi zasadami i wartościami UE już doprowadził do marginalizacji Polski w strukturach UE, a w długim okresie może doprowadzić do utraty funduszy lub nawet członkostwa w UE, co będzie jednoznacznie negatywne dla gospodarki i stanowi – w mojej ocenie – ryzyko dla polskiej racji stanu – dodaje dr Wojciech Paczos, wykładowca Uniwersytetu w Cardiff, prezes fundacji Dobrobyt na Pokolenia.

Wbrew pozorom w ekonomii niewiele pytań ma jednoznaczne odpowiedzi. Celem panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, który uruchomiliśmy już ponad trzy lata temu, jest pokazanie pełnego spektrum opinii na tematy ważne dla rozwoju polskiej gospodarki.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy ponad 70 wybitnych naukowców z różnych pokoleń i ośrodków akademickich (także zagranicznych) oraz o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Tę grupę ekspertów regularnie prosimy o opinie i komentarze dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Takie badania wśród szerokiego grona ekonomistów pozwalają na recenzowanie bez uprzedzeń wszelkich pomysłów, które pojawiają się w debacie publicznej, a także wysuwanie nowych.