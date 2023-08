Nastroje konsumentów najlepsze od niemal dwóch lat

W sierpniu 10 raz z rzędu wzrósł także wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który mierzy oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące stanu ich finansów, gospodarki ogółem oraz koniunktury na rynku pracy w perspektywie 12 miesięcy. Znalazł się na najwyższym od września 2021 r. poziomie -10,5 pkt po -10,9 pkt w lipcu. Choć tym razem zwyżka WWUK była znacznie mniejsza niż BWUK, inaczej niż w poprzednich miesiącach, wskaźnik wyprzedzający jest wciąż wyraźnie powyżej bieżącego. To zjawisko nietypowe, widoczne od około dwóch lat, które może świadczyć o tym, że gospodarstwa domowe bieżące trudności finansowe uważają za przejściowe. Zwykle bowiem to oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstw domowych były lepsze od ich oczekiwań.

Rynek pracy odporny na spowolnienie

Do optymistycznego spojrzenia w przyszłość gospodarstwa domowe skłaniać może to, że spowolnienie w polskiej gospodarce, spowodowane wysoką inflacją, która stłumiła konsumpcję, ale też zacieśnieniem polityki pieniężnej, nie wywiera silnie negatywnego wpływu na rynek pracy. W ostatnich miesiącach tę hipotezę wspierał szybki wzrost składowej WWUK, która wyraża poczucie pewności zatrudnienia. W lipcu znalazła się ona na najwyższym od marca 2020 r. poziomie -5,7 pkt. W sierpniu nieco opadła, do -8,4 pkt, ale i tak utrzymała się na wysokim poziomie.

Obecnie około 22,8 proc. gospodarstw domowych spodziewa się w horyzoncie 12 miesięcy wzrostu poziomu bezrobocia. W lipcu ten odsetek wynosił 22,2 proc., a jeszcze pod koniec ub.r. przekraczał 50 proc.

Co ciekawe, w sierpniu oczekiwania inflacyjne konsumentów spadły tylko nieznacznie w stosunku do lipca, gdy z kolei nieoczekiwanie wzrosły po gwałtownych zniżkach w poprzednich miesiącach. Wyrażająca te oczekiwania wskaźnik (nie jest składową ani BWUK, ani WWUK) wyniosła 11,1 pkt po 11,7 pkt w lipcu i 10,7 pkt w czerwcu. Obecnie niemal 41 proc. gospodarstw domowych spodziewa się, że w najbliższych 12 miesiącach ceny konsumpcyjne będą rosły równie szybko lub szybciej niż w ostatnich 12 miesiącach.

Poprawiające się nastroje konsumentów sugerują, że popyt konsumpcyjny w gospodarce wkrótce się odbije. Powinny w tym pomóc zaplanowane przez rząd transfery: 14. emerytura oraz waloryzacja świadczenia wychowawczego z 500 zł na dziecko do 800 zł. W lipcu sprzedaż detaliczna towarów w ujęciu miesiąc do miesiąca (po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych) wzrosła o 1,3 proc. po zwyżce o 0,6 proc. w czerwcu. To oznacza, że poziom wydatków na towary (w sklepach zatrudniających co najmniej 10 osób) był już tylko o 1 proc. niższy niż w grudniu ub.r. Tymczasem popyt na usługi konsumpcyjne prawdopodobnie (brak tu miesięcznych danych) konsekwentnie rośnie.