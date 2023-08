"No to recesja". GUS podał dane o PKB w drugim kwartale 2023 r.

Także zdaniem analityków Banku Pekao najważniejszą rolę w spadku PKB odegrało pogłębienie spadków konsumpcji prywatnej z -2 do -2,8 proc. r/r. - Ostatnie dane o bilansie płatniczym wskazały na jeszcze niższy wkład eksportu netto niż zakładaliśmy parę tygodni temu - realny import przyspieszył znacząco, realny eksport dalej hamował - ocenili.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan zauważa, że dane makroekonomiczne z ostatniego kwartału wskazywały, iż dynamika PKB będzie ujemna. - Zagadką było jednak jak głęboki będzie to minus – mówi Zielonka. - Drugi kwartał to także „rozjazd” z lipcową projekcją NBP. Przypomnijmy, że w ścieżce centralnej PKB rok do roku w II kwartale powinien być na plusie. Wychodzi na to, że sprawdza się na razie ten bardziej pesymistyczny, choć przewidywany i brany pod uwagę przez bank centralny scenariusz - dodaje.

Zdaniem eksperta Lewiatana dane o PKB za II kwartał świadczą prawdopodobnie o poważnym spadku konsumpcji, schodzeniu z zapasów firm oraz zmniejszaniu się produkcji. - Jedyny pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy miał prawdopodobnie handel zagraniczny z dodatnim wkładem eksportu. To efekt budowania rozwoju gospodarczego opartego na glinianych nogach, czyli konsumpcji i zapasach – mówi Mariusz Zielonka.

Szczegółowe dane o PKB w drugim kwartale GUS poda za dwa tygodnie.

- Dobra wiadomość jest taka, że kolejne kwartały będą wyżej – oceniają tymczasem analitycy ekonomiczni mBanku.

- Od trzeciego kwartału oczekujemy już powrotu do dodatniej dynamiki, m. in. dzięki odbiciu konsumpcji (efekt wzrostu dochodów realnych) oraz mocnym inwestycjom – prognozują analitycy PKO BP.