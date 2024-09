Główny ekonomista UBS Global Wealth Management: USA mają duże szanse na uniknięcie recesji

(śmiech) Tak, to zjawisko gospodarcze jest naprawdę niezwykłe. W przypadku rodzin o średnich dochodach uważam, że jednym z aspektów, który nie zyskuje wystarczającej uwagi, jest wzrost udziału kobiet w rynku pracy. Coraz więcej kobiet pracuje. A to prowadzi do tego, że rodziny o średnich dochodach mają teraz dwa źródła dochodu, podczas gdy wcześniej miały tylko jedno. Dodatkowo, dzięki elastycznym formom pracy, kobiety zdobywają lepiej płatne stanowiska. Gdy spojrzymy na zatrudnienie kobiet w Stanach Zjednoczonych, proporcjonalnie większa ich liczba zajmuje stanowiska o wyższych niż przeciętne zarobkach. Dzieje się tak dlatego, że jeśli możesz pracować zdalnie, wybierasz pracę najlepiej dopasowaną do twoich potrzeb. Natomiast jeśli opiekujesz się dziećmi i nie możesz pracować zdalnie, wybierasz pracę najbliżej szkoły, która może nie być najlepszą opcją. Teraz, gdy nie musisz się martwić bliskością szkoły, bo pracujesz z domu, możesz znaleźć lepiej płatną pracę. Jest to bardzo wyraźny trend. Więc gospodarstwa domowe o średnich dochodach radzą sobie całkiem dobrze. Mają również niższą inflację, niż wynika to z danych CPI, ponieważ, jak zapewne wiesz, CPI zawiera ekwiwalent czynszu dla właścicieli nieruchomości, którego faktycznie żaden właściciel domu nie płaci. Jeśli spojrzymy na to, na co rzeczywiście wydajemy pieniądze, i wyeliminujemy ekwiwalent czynszu, wskaźnik inflacji jest znacząco niższy, a siła nabywcza wyższa. Z tych wszystkich powodów uważam, że konsumenci o średnich dochodach radzą sobie dobrze. To będzie nadal wspierać gospodarkę. Konsumenci o niższych dochodach mierzą się natomiast z większymi wyzwaniami. Myślę, że to prawda. Niestety, ta grupa ma mniejsze znaczenie z punktu widzenia gospodarki. Dlatego sądzę, że USA unikną znaczącego spowolnienia. Uważam, że czeka nas raczej łagodne lądowanie dla amerykańskiej gospodarki.

Jak więc Fed zareaguje na to łagodne lądowanie? Nie pytam o jego posiedzenie zaplanowane na 18 września, ale o to, co zrobi później…

Myślę, że Fed spóźnił się z obniżaniem stóp procentowych. Uważam, że powinni byli je obniżyć już w maju. To nie jest katastrofa, ale na pewno nie jest to dobre. Od maja rzeczywiste stopy procentowe rosły, ponieważ inflacja spadła, a Fed utrzymywał stopy na niezmienionym poziomie, co skutkowało wzrostem realnych stóp procentowych. Uważam, że Fed będzie podążał za spadającą inflacją, próbując ustabilizować realne stopy procentowe na nieco niższym poziomie niż obecnie. Oznacza to, że w tym roku prawdopodobnie zobaczymy obniżkę stóp o 75 pkt baz., czyli o trzy czwarte procentu. Myślę, że w miarę jak inflacja będzie dalej spadać, Fed zareaguje w przyszłym roku. Jednak nie nazwałbym tego rzeczywistym luzowaniem polityki, ponieważ oni nie starają się stymulować gospodarki, a raczej ją stabilizować. Nie chcą drastycznie obniżać realnych stóp procentowych, a jedynie je ustabilizować na trochę niższym poziomie niż obecnie. To bardziej polityka stabilizacyjna niż typowe luzowanie polityki pieniężnej.

Wygląda na to, że za rok stopy procentowe będą wciąż wyższe niż przed pandemią. Czy są jednak dowody wskazujące, że wysokie stopy przyczyniają się obecnie do spowolnienia gospodarki amerykańskiej?

Myślę, że prawdą jest, iż większość gospodarek, w tym USA, jest obecnie mniej wrażliwa na zmiany stóp procentowych niż w przeszłości. Wynika to z faktu, że pojawiło się więcej źródeł finansowania poza systemem bankowym, oraz ze strukturalnych zmian w gospodarkach, takich jak rozwój crowdfundingu, private equity i innych alternatywnych form finansowania. Zmieniło to zasady gry. Niemniej jednak istnieją dowody, szczególnie na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, na efekty oddziaływania wyższych stóp procentowych. Objawia się to na dwa sposoby: po pierwsze, spadła liczba nowych budów i ogólna aktywność na rynku nieruchomości, a po drugie, ludzie rzadziej zmieniają domy, ponieważ nie chcą refinansować swoich kredytów hipotecznych na wyższe stopy procentowe. To są wyraźne sygnały spowolnienia aktywności gospodarczej. Jeśli spojrzymy na standardy kredytowe, to również widzimy ich zaostrzenie, co jest częściowo spowodowane wyższymi stopami procentowymi. To wszystko jest częścią procesu spowalniania gospodarki. Szczerze mówiąc, myślę, że duża część spadku inflacji nastąpiłaby i tak bez tego spowolnienia, ponieważ wiele czynników napędzających inflację miało charakter tymczasowy. Mimo to zaostrzenie polityki pieniężnej miało pewien marginalny wpływ.

Spowolnienie gospodarcze w strefie euro jest o wiele widoczniejsze. Niemcy są od kilku kwartałów na krawędzi recesji. Czy to skutek polityki energetycznej prowadzonej przez Berlin i Brukselę? Francja, Włochy i Hiszpania tym razem radzą sobie o wiele lepiej od Niemiec.