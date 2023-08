Polska druga w Europie. Specjalista przyciąga inwestora

Cena pszenicy rosła w poniedziałek na giełdzie w Chicago nawet o ponad 3 proc., do 6,55 USD za buszel (1 buszel to 27,2 kg pszenicy). Impulsem do jej wzrostu były przeprowadzone w weekend ukraińskie uderzenia dronami morskimi na rosyjski okręt desantowy i na tankowiec na Morzu Czarnym. Ukraina oficjalnie ogłosiła, że rosyjskie porty czarnomorskie stają się strefą działań wojennych. To oczywiście mocno zwiększa ryzyko dla transportu zboża z Rosji i sprawia, że część armatorów może się wycofać (choćby ze względów ubezpieczeniowych) z tych tras.