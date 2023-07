Prof. Henryk Wnorowski, RPP: Nie będzie nieuzasadnionych obniżek stóp

Załóżmy, że te warunki zostaną spełnione we wrześniu lub w październiku. Czy pańskim zdaniem RPP powinna wstrzymać się z obniżką stóp co najmniej do listopada, żeby nie narażać się na zarzuty upolitycznienia, zaangażowania w kampanię wyborczą?

Jest rok wyborczy i wielu decyzjom przypisuje się aspekt polityczny. Pewnie ma pan rację, że takich ocen obniżki stóp we wrześniu lub w październiku trochę by się pojawiło. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby wspomniane przesłanki zaistniały, przy czym one są stopniowalne. Inflacja jednocyfrowa zaczyna się od 9,9 proc., ale na drugim końcu tego przedziału jest nasz upragniony cel inflacyjny (2,5 proc. – red.), do którego dążymy. Każdy członek RPP pewnie nieco inaczej ocenia to, jaki poziom inflacji musi zobaczyć, żeby uznał obniżkę stóp za uzasadnioną. Podobnie jest z oceną trwałości dezinflacji. Teraz dużo się mówi o uporczywości inflacji. Ja nie do końca rozumiem, skąd ona się bierze. W czerwcu nie było fundamentalnych przesłanek do tego, żeby inflacja wynosiła 11,5 proc. rok do roku.

Lipcowa projekcja inflacji NBP, która jest sporządzana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych, nie wskazuje na powrót inflacji do celu do końca 2025 r. Daje tylko 28 proc. szans na to, że inflacja w IV kwartale 2025 r. będzie w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu, czyli między 1,5 a 3,5. Taki sam obraz wyłaniał się z marcowej projekcji. Dlaczego wtedy RPP nie rozważała obniżki stóp procentowych?

Ścieżka dezinflacji w marcowej projekcji była podobna do tej w lipcowej projekcji, ale poziom inflacji był wtedy zupełnie inny. Przypominam, że w lutym inflacja wynosiła 18,4 proc., a w marcu ponad 16 proc. Dlatego o obniżkach stóp wtedy nie rozmawialiśmy. Ale obecnie też nie ma jeszcze właściwej dyskusji na ten temat. Prezes NBP na początku konferencji powiedział, że chce natchnąć słuchaczy optymizmem. I zdaje się, że wiele w tym celu robił. Z całą pewnością nie będzie obniżek stóp, jeśli nie będzie do tego przesłanek. Cieszymy się z tendencji, ale jak dla mnie tempo dezinflacji jest wciąż niezadowalające.

Kolejna projekcja będzie dostępna w listopadzie. We wrześniu i w październiku RPP będzie dysponowała tylko tą lipcową. Czy gdyby inflacja zmalała wyraźnie poniżej 10 proc., byłby pan skłonny na podstawie tej projekcji poprzeć obniżkę stóp?

We wrześniu inflacja na pewno będzie poniżej 10 proc. i to wyraźnie. Ale to jest tylko jedna przesłanka, choć bardzo ważna, może nawet o wadze 50 proc. Lecz są jeszcze inne przesłanki. Nie jestem nastawiony na żadną decyzję na konkretnym posiedzeniu. Istotne będą informacje, które będą wtedy dostępne. Z dotychczasowych informacji nie jestem zadowolony.