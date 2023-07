Szanse na powrót inflacji do celu NBP pozostają marne

Nowe prognozy analityków z banku centralnego nie dają wielkich nadziei na to, że inflacja przed końcem 2025 r. wyhamuje do 2,5 proc. To jednak raczej nie przeszkodzi Radzie Polityki Pieniężnej w obniżce stóp procentowych jeszcze przed wyborami.