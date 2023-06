Pomysły firm na przetrwanie w kryzysie

To, jak firmy reagują na niekorzystną sytuację gospodarczą, zależne jest od ich wielkości. Największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 50 pracowników, rzadziej niż mniejsze decydowały się na podwyżki cen produktów i usług (57 proc. dużych firm vs. 67 proc. małych). Skupiały się na budowaniu poduszki finansowej (39 proc.), a co trzecia wystąpiła o dotacje. Duże firmy trzy razy częściej niż najmniejsze decydowały się na ubezpieczenie majątku firmy (31 proc. dużych vs. 9 proc. małych firm) oraz poszerzenie działalności w Polsce (28 proc.) i za granicą (16 proc.). Co piąta przeniosła działalność do internetu.