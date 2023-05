Ceny mieszkań już znacząco urosły, nabywcy mają problem z zebraniem całości wkładu własnego, a rządy ruszają z programami pomocowymi – to zdaniem analityka cechy charakteryzujące poprzedzającą boom fazę cyklu na rynkach nieruchomości. Historycznie – od 200 lat – charakteryzują się one dość regularną cyklicznością, w ramach której szczyty wypadają co około 18 lat.

Reklama

- Jeśli nie dojdzie do jakiegoś wydarzenia z kategorii czarnych łabędzi, to kolejnego szczytu należy spodziewać się w okolicy lat 2025-2026 – przewiduje Narkun, według którego tej fazie cyklu towarzyszą zwyżki cen spółek z branży nieruchomości.

Mieszkania w małych miastach i bez windy? Lepiej uważać

Jak zauważa specjalista, charakter cyklu jest taki, że zwyżki cen rozpoczynają się od największych miast, potem dołączają do nich średnie miasta, w następnej kolejności przedmieścia, a na końcu najmniejsze ośrodki. Choć obecnie koniunktura jest najlepsza w tych ostatnich, to lepiej podchodzić do tego z ostrożnością, bo wiele z nich będzie się wyludniać, a to oznacza, że nieruchomości będzie bardzo trudno sprzedać.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa "Polskiej gospodarce grozi pułapka średniego dochodu" Polskę charakteryzują wszystkie cztery cechy gospodarek, które dotąd wpadały w pułapkę średniego dochodu – ostrzega Bartosz Szyma, inwestor i programista, który wystąpił z prezentacją na konferencji "WallStreet 27".

- Młodzi ludzie nie widzący perspektyw w małych miejscowościach przenoszą się do wielkich miast, a to sprawia, że umacnia się dominacja pięciu, sześciu największych rynków – podkreśla Narkun.

Reklama

Według niego koniunkturę będzie wspierał fakt, że Polska staje się atrakcyjna dla imigracji, oraz oczekiwania wzrostu liczby gospodarstw domowych do 2030 r. (za sprawą spadku średniej liczby osób w gospodarstwie). Specjalista kupującym radzi pilnie obserwować rynek lokalny, ostrożnie podchodzić do starej substancji mieszkaniowej oraz brać pod uwagę starzenie się społeczeństwa, które np. zmniejsza atrakcyjność mieszkań na czwartym piętrze bez windy.