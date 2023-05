- Nowoczesne państwo, to państwo, które posługuje się nowoczesnymi systemami informatycznymi – mówił szef rządu w czasie konferencji prasowej przed Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu.

Tłumaczył, że różne rozwiązania informatyczne, które wykorzystuje Centrum, przyczyniają się do uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Odzyskane dzięki nim pieniądze od nieuczciwych podatników, z oszustw podatkowych, od mafii vatowskich zasilają budżet państwa i mogą być wydawane m.in. na programy socjalne i uzbrojenie.

- Centrum Informatyki Resortu Finansów to cyfrowy mózg administracji skarbowej – mówiła Magdalena Rzeczkowska, minister finansów.

Poinformowała, że Centrum korzysta z ponad 800 różnego rodzaju systemów informatycznych, programów, aplikacji i narzędzi przetwarzania danych. – Przyczyniają się one do uszczelniania systemu podatkowego, ułatwiają i poprawiają obsługę podatników, podatnikom pomagają się rozliczać z fiskusem, m.in. składać roczne zeznania PIT – wyliczała szefowa resortu finansów.

Przekonywała, że uszczelnienie systemu podatkowego jest korzystne, nie tylko dla budżetu, ale też dla uczciwych przedsiębiorców, bo eliminuje ich nieuczciwą konkurencję. – Używane przez administrację skarbową rozwiązania informatyczne pozwalają też bardzo dobrze typować podatników do kontroli. Dzięki nim kontrole przeprowadzane są tam, gdzie prawdopodobieństwo nieprawidłowości jest wysokie. W efekcie uczciwi przedsiębiorcy i podatnicy nie są obciążani kontrolami – mówiła min. Rzeczkowska.

Jej zdaniem rozwiązania informatyczne przyczyniają się także do rosnącego zadowolenia podatników z ich obsługi w urzędach skarbowych. – W ciągu ostatnich dwóch lat wskaźnik satysfakcji klienta wzrósł z 78 do 87 proc. – stwierdziła Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa resortu finansów wymieniała najważniejsze rozwiązania, które przyczyniają się do uszczelniania systemu podatkowego. To m.in. pakiet paliwowy, który ucywilizował obrót paliwami płynnymi, pakiet transportowy, JPK VAT, podzielona płatność VAT, czy system STIR do kontroli kont bankowych podatników. Minister finansów zapowiedziała rozbudowę systemów informatycznych z których korzysta administracja skarbowa.

Rozbudowane ma być także Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu. – Będą powstawały kolejne moduły tego Centrum – zapowiedział premier Morawiecki. – Prace są bardzo zaawansowane. Mamy już pozwolenie na budowę, która rozpocznie się już w czerwcu – dodała minister Rzeczkowska.

Rozbudowa ma się zakończyć w 2025 r. Ma kosztować około 200 mln zł.