GUS podał też, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2022 r. i o 1,3 proc. niższym w porównaniu z grudniem 2022 r.

Produkcja rozczarowała

Według wstępnych danych w styczniu w ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 z 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych o 31,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 14,7 proc., maszyn i urządzeń o 11,7 proc., artykułów spożywczych o 5,6 proc., wyrobów z metali o 5,2 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 3,7 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu ze styczniem 2022 r. wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych o 20,4 proc., metali o 18,8 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 7,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 7,2 proc., papieru i wyrobów z papieru o 5,5 proc.

Dane o produkcji przemysłowej rozczarowały ekonomistów. – Produkcja w styczniu przyspieszyła do 2,6 proc. r./r. z 1,0 proc. poprzednio. W przypadku produkcji „na wykresach” wygląda to wciąż nieźle, aczkolwiek nie ma zmiłuj – rozpęd słabnie. „Winne” jest tu przede wszystkim przetwórstwo przemysłowe, które spowolniło z 3,5 proc. do 2,8 proc. – skomentowali na Twitterze analitycy mBanku.

– Produkcja sprzedana przemysłu przyspieszyła w styczniu z 1 do 2,6 proc. r./r. To są jednak słabe dane: całe przyspieszenie wygenerowały produkcja energii i górnictwo, przetwórstwo wyhamowało z 3,4 do 2,8 proc. r./r. pomimo bardzo korzystnego układu dni roboczych. Od lutego minusy r./r. – ocenili eksperci ekonomiczni Banku Pekao.

Ceny rosną

W poniedziałek GUS podał też, że według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2023 r. wzrosły w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,8 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 18,5 proc. Niższe niż w grudniu 2022 r. były ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,1 proc.), wyrobów tytoniowych (o 0,8 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2 proc.), odzieży i metali (po 0,1 proc.). Wyższe były m.in.: mebli (o 0,2 proc.), artykułów spożywczych (o 0,5 proc.).

W porównaniu ze styczniem 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe we wszystkich jego sekcjach. Największy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 58,7 proc. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 13,5 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 24,9 proc.). Wyższe niż przed rokiem były też ceny produkcji m.in.: artykułów spożywczych (o 23,1 proc.), napojów (o 17,1 proc.), papieru (o 15,5 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 14,6 proc.), urządzeń elektrycznych (o 11,9 proc.), wyrobów tytoniowych (o 11,5 proc.), samochodów, przyczep i naczep (o 10 proc.), mebli (o 8,7 proc.).

Płace czekają na inflację

Z danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 13,5 proc. r./r. – Wzrost wynagrodzeń w styczniu był nieco silniejszy, niż wynikałoby to z wzorca sezonowego z poprzednich lat. Oznacza to, że presja płacowa nadal pozostaje silna, a gorsze otoczenie gospodarcze na razie nie zniechęca firm do podnoszenia wynagrodzeń czy przyznawania bonusów inflacyjnych – skomentowali analitycy Banku Pekao. Ich zdaniem wraz z obniżającą się po lutym inflacją dynamika wynagrodzeń również wciśnie hamulec i od marca mieścić się będzie w przedziale 9–12 proc. r./r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu 2023 r. o 1,1 proc., licząc r./r. W stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się o 0,4 proc.