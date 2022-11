W scenariuszu negatywnym agencja szacuje, że w przyszłym roku gospodarka Polski może znaleźć się w recesji.

"Podnieśliśmy nasze oczekiwania dotyczące wzrostu PKB dla Polski w tym roku do 5,5% z 4%, ze względu na silniejszy niż oczekiwano wynik za trzeci kwartał i znaczną korektę w górę danych dotyczących PKB za pierwszy kwartał, ale obecnie przewidujemy słabszy wzrost w 2023 r. na poziomie 0,9% zamiast 1,2%. Na Węgrzech, które są bardziej otwartą gospodarką niż Polska, mają większy deficyt w handlu energią i stoją w obliczu znacznie bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej i fiskalnej, oczekujemy, że realny PKB pozostanie praktycznie bez zmian w 2023 r. (wzrost o 0,2%), co jest znacznie niższe niż tegoroczny wynik (wzrost realnego PKB o 4,6%). Gdy poprawi się otoczenie zewnętrzne, gospodarki te powinny odzyskać dynamikę, a wzrost PKB powróci do poziomu powyżej 3% w 2024 roku" - czytamy w raporcie "Economic Outlook EMEA Emerging Markets Q1 2023: Tough Choices Ahead".

Wskazano, że warunki handlowe znacznie się pogorszyły w przypadku gospodarek importujących energię, zwłaszcza na europejskich rynkach wschodzących (EM), i raczej nie ulegną znaczącej zmianie w przyszłym roku, co wymusi silniejsze dostosowanie gospodarcze; co wpłynie na prognozę gwałtownie niższego wzrostu PKB w 2023 r. w Polsce.

W scenariuszu negatywnym agencja szacuje, że w przyszłym roku gospodarka Polski może znaleźć się w recesji i istnieje znaczne ryzyko dla tej projekcji.

"Ryzyko dla naszych projekcji pozostaje znaczne. W naszym scenariuszu minusowym, zakładającym całkowite odcięcie rosyjskiego gazu do Europy i wyższe globalne stopy procentowe, gospodarka odnotowałaby recesję przez cały rok 2023. Obecnie spodziewamy się wypłaty środków z unijnego programu Recovery and Resilience Facility (RRF) zarówno w scenariuszu bazowym, jak i negatywnym w przyszłym roku, ale zauważamy ryzyko znacznych opóźnień lub redukcji, co mogłoby utrudnić inwestycje. Co więcej, presja rynkowa na rynku walutowym i obligacji może się nasilić, jeśli inflacja będzie rosła, co może potencjalnie prowadzić do znacznie bardziej restrykcyjnego kursu polityki pieniężnej, a to z kolei może spowodować większe niż oczekiwano uderzenie w produkcję i zatrudnienie" - napisano też w raporcie.