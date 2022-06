Budżet państwa wciąż sporo zarabia na podatkach – wpływy w tego tytułu w okresie styczeń–maj okazują się wyższe o ok. 30 mld zł, czyli o 18 proc., niż rok wcześniej – wynika z ostatnich danych Ministerstwa Finansów.

Reklama

O ile jednak wysoka dynamika dochodów z VAT (niemal 16 proc. rok do roku) nikogo nie dziwi ze względu na szybko rosnące ceny towarów i usług, o tyle wzrost dochodów z PIT o niemal 14 proc. jest pewnym zaskoczeniem. Na początku tego roku weszła w życie reforma podatkowa Polskiego Ładu wprowadzająca kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł, co znacząco obniżyło obciążenia dużej części Polaków. Resort finansów szacował nawet, że z tego powodu budżetowe dochody z PIT w 2022 r. spadną o 5,7 proc. w porównaniu z 2021 r.

Dlaczego więc na razie mamy wzrost wpływów z PIT zamiast spadku? – Po pierwsze, na wynik w okresie styczeń–maj mocno oddziałuje sam styczeń, gdy do budżetu spływa PIT za grudzień, więc jeszcze przed reformą. Jeśli spojrzymy na okres luty–maj, widzimy już wyraźnie inną sytuacją – ocenia Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. I faktycznie w tym okresie budżet państwa zyskał z PIT ok. 21,7 mld zł, czyli tylko o 1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Poza tym na wysokość dochodów z PIT pewien wpływ mogą mieć zmienione mechanizmy rozliczeń z samorządami, a po trzecie zaś bardzo dobra koniunktura na rynku pracy. – Wynagrodzenia rosną szybciej, niż przewidywał rząd, a to nieco rekompensuje oczekiwane ubytki z tego podatku – dodaje Pogorzelski.

Reklama

Gdyby do końca roku utrzymały się obecne trendy, to mimo reformy kasa państwa mogłaby wyjść na plus, jeśli chodzi o PIT. W lipcu wchodzi jednak w życie drugi etap zmian – w tym obniżka stawki z 17 do 12 proc., więc należy spodziewać się porządnych spadków.

Za to jeśli chodzi o CIT, istnieje szansa, że budżet państwa zarobi na tym podatku od korporacji wyjątkowo dużo. Resort finansów założył, że w tym roku wpływy te wzrosną o ok. 3 proc. rok do roku, tymczasem po maju są większe prawie o 40 proc.!

Tu w grę wchodzą oczywiście świetne wyniki przedsiębiorstw. Zarówno w drugiej połowie 2021 r., jak i w I kw. tego roku firmy osiągały rekordowe zyski, od których teraz płacą daninę. – Ale to także efekt uszczelnienia systemu podatkowego – zaznacza Mariusz Korzeb, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jego zdaniem duże znaczenie mają zmiany dotyczące tzw. schematów podatkowych. O ile wcześniej restrukturyzacja prowadząca do optymalizacji podatkowej była dosyć prosta do przeprowadzenia, o tyle obecnie o każdym takim procesie trzeba raportować, a odpowiednie służby decydują, czy nie jest to agresywne planowanie podatkowe. Od początku tego roku obowiązuje też tzw. minimalny CIT.