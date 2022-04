Przychody banku z tytułu odsetek wzrosły w pierwszych trzech miesiącach roku o ponad 54 proc., do 961 mln zł. Mniejszy, 7,8 proc., do 220,8 mln zł, skok odnotował wynik prowizyjny. Mimo to strata netto sięgnęła ponad 122 mln zł, co jest efektem znaczącej, opiewającej na ponad 450 mln zł, rezerwy związanej z kredytami frankowymi. Gdyby nie to, zysk w I kw. sięgnąłby 485 mln zł.