Jak podał we wtorek GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w lutym o 8,5 proc. rok do roku, po zwyżce o 9,4 proc. w styczniu. To wynik wyraźnie powyżej oczekiwań ekonomistów, którzy w ankiecie „Parkietu” przeciętnie szacowali, że CPI w lutym wzrósł o 8,1 proc. rok do roku. Niepewność była jednak duża ze względu na to, że publikując lutowe dane GUS tradycyjnie aktualizuje skład CPI. Prognozując inflację w lutym, ekonomiści tego składu siłą rzeczy nie znają.

Aktualizacja składu CPI, który odzwierciedla strukturę wydatków konsumpcyjnych przeciętnego gospodarstwa domowego w poprzednim roku, była również przyczyną rewizji styczniowego odczytu inflacji. Miesiąc temu GUS podał, że zwyżka CPI wyniosła 9,2 proc., ale dotyczyło to wskaźnika o składzie obowiązującym w 2021 r. CPI w aktualnym składzie wzrósł w lutym o 9,4 proc. rok do roku.

Na wzrost CPI w lutym wyraźnie wpłynęła rządowa Tarcza Antyinflacyjna, czyli czasowe obniżki VAT na niektóre towary i usługi, w szczególności podstawowe artykuły żywnościowe i paliwa. Wzrost cen żywności wyhamował w lutym do 7,8 proc. rok do roku z 9,6 proc. w styczniu. Paliwa do prywatnych środków transportu podrożały z kolei o 11,1 proc. rok do roku po 23,8 proc. miesiąc wcześniej. Zdecydowanie wolniej drożał też gaz: o 39,1 proc. rok do roku po 51,3 proc. w styczniu.

Skokowy wzrost cen surowców na globalnym rynku w związku z atakiem Rosji na Ukrainę sprawi jednak, że w marcu nawet pomimo Tarczy inflacja gwałtownie przyspieszy. W ocenie ekonomistów z mBanku, należy spodziewać się wyniku powyżej 10 proc.