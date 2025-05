Start czwartkowej sesji na GPW przyniósł wzrosty, ale ciężko mówić o jakimś przełomie, przynajmniej jeśli chodzi o wskaźnik blue chip.s. WIG20 w pierwszych minutach zyskiwał około 0,5 proc., a po godzinie handlu wzrosty zostały ograniczone do 0,1 proc. To oznacza, że wskaźnik największych spółek był w okolicach 2750 pkt. Do szczytu hossy brakuje więc prawie 90 pkt. Lepiej prezentuje się w czwartek mWIG40, który zaliczył już nowy historyczny rekord tuż pod poziomem 8000 pkt. Po godz. 10 wskaźnik ten zyskiwał około 0,6 proc. Nowy szczyt wyznaczył także sWIG80. Po ponad godzinie handlu wskaźnik ten znalazł się jednak pod kreską.

Wall Street na plusie. Bitcoin puka do 100 tys.

Wzrosty obserwowaliśmy wczoraj również na Wall Street. S&P 500 zyskał 0,4 proc. Z kolei Nasdaq urósł 0,3 proc. Wczoraj oczy inwestorów skupione było na Rezerwie Federalnej. Ta jednak, zgodnie z oczekiwaniami, nie zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. - Prezes Fed powtórzył, że niepewność dotycząca perspektyw gospodarczych jest bardzo duża, tradycyjnie powiedział, że presja Donalda Trumpa nie ma żadnego wpływu na pracę FOMC, ocenił, że odczyt PKB za I kwartał 2025 zostanie zrewidowany w górę. Po raz kolejny widać, że niezależnie od krytyki ich jakości z różnych kierunków, członkowie Komitetu są w ocenie gospodarki znacznie bardziej zainteresowani danymi z rynku pracy niż jakimikolwiek innymi ze sfery realnej. Wyceny prawdopodobieństwa obniżki w czerwcu spadły po wystąpieniu z około 30 proc. do około 20 proc., reakcja była więc bardzo spokojna. Scenariuszem bazowym stało się pierwsze cięcie w lipcu. Podczas sesji świetnie zachowywał się sektor półprzewodników, nVIDIA drożała o 3,10%, ale potężnym hamulcem dla technologii była przecena Alphabetu o 7,51 proc. po doniesieniach, że Apple planuje w przyszłości włączenie usług AI z OpenAI, Perplexity i Anthropic do wyszukiwarki Safari – wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Ostrożny optymizm widać było także na rynkach azjatyckich. Hang Seng zyskał na wartości prawie 0,4 proc. Podobną zwyżkę zanotował Nikkei225. Z kolei Kospi zyskał 0,2 proc.

Na innych rynkach w oczy rzuca się coraz lepsza postawa krypotwalut. Bitcoin ponownie zbliża się do okrągłego poziomu 100 tys. USD.