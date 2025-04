Mało który z analityków czy zarządzających na początku tego roku spodziewał się takiej siły polskich akcji. Tymczasem główne warszawskie indeksy zyskują w tym roku grubo ponad 20 proc. WIG, czyli indeks szerokiego rynku, jest ponad 25 proc. nad kreską od początku roku.

Dziś główny benczmark GPW po raz pierwszy w historii osiągnął okrągłe 100 tys. pkt. To jego drugie w tym roku podejście do wspomnianego pułapu. WIG był bliski przełamania 100 tys. pkt już w marcu, ale wówczas na przeszkodzie stanęło pogorszenie atmosfery na globalnych parkietach w reakcji na politykę Donalda Trumpa. - Poziom 100 tys. dla indeksu WIG to bardzo fajny i ważny kamień milowy. Można powiedzieć, że również rynek kapitałowy dokłada swoją cegiełkę do obchodów rocznicy koronacji – 100 tys. punktów na 1000-lecie koronacji króla Polski. W kontekście samego rynku – po starcie giełdy, w połowie lat 90. trudno było sobie wyobrazić osiągnięcie takiego poziomu przez WIG. Podobnie w połowie pierwszej dekady lat 2000-nych, kiedy wśród inwestorów panował marazm, taki poziom był bardziej w strefie marzeń niż prognoz – mówi Michał Szymański, prezes VIG/C – Quadrat TFI. Jego zdaniem przebicie 100 tys. pkt to także ważny sygnał dla całego rynku. - Kolejny rekord i skupiający uwagę poziom 100 tys. punktów WIG może być kolejnym argumentem za popularyzacją inwestowania na warszawskim parkiecie jako miejsca, gdzie można osiągać zyski. To również krok w stronę przełamywania stereotypowej percepcji rynku, na którym niewiele się dzieje, miejsca gry czy kasyna. Oczywiście, to tylko jeden z punktów W dłuższym horyzoncie ważna jest jakość emitentów generujących wartość dla akcjonariuszy oraz aktywność tych uczestników rynku, których działania przekładają się na możliwości jego rozwoju. W tych obszarach rynek ma poważne wyzwania, ale mam nadzieję, że będzie w stanie – przynajmniej w dużej mierze – sobie z nimi poradzić - podkreśla Szymański.

- Mamy to! WIG przekroczył 100 tys. punktów! To historyczny moment dla polskiego rynku kapitałowego i symbol zaufania inwestorów do siły naszej gospodarki i potencjału polskich spółek. Od początku roku główne indeksy GPW są najmocniejsze na świecie i zyskują już ponad 25 proc. ! Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą ten rynek razem z nami! - skomentował na gorąco sesję w mediach społecznościowych Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.