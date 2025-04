Znacznie mniejsza skala polskiego rynku akcji sprawia, że nawet niewielkie przesunięcia kapitału globalnych funduszy mają duży wpływ na zachowanie GPW.

– Biorąc pod uwagę, jak duża jest koncentracja globalnych portfeli (udział akcji amerykańskich w MSCI World to ponad 70 proc.), naszym zdaniem proces szukania alternatyw dla aktywów dolarowych jeszcze się nie zakończył, co dalej wspierać powinno GPW – przewiduje Nowak.

W krótkim terminie oczywiście rynki akcji będą wrażliwe na wyniki negocjacji handlowych prowadzonych przez USA. – W mojej ocenie inwestorzy w USA cały czas zakładają, że ostateczny poziom stawek celnych będzie zdecydowanie niższy. Brak sukcesów w negocjacjach może więc wywołać mocno negatywną reakcję rynków, co także przełoży się na warszawski parkiet – podkreśla zarządzający.

Czytaj więcej Finanse WIG-banki szybko odrobił straty w przerwie w wojnach celnych Trumpa Po tąpnięciu notowań banków z początku kwietnia nie ma już śladu. To głównie efekt poprawy nastrojów inwestorów zagranicznych. Ale skoro tak, to trudno powiedzieć, co się może dziać dalej.

Kacper Żak z BM BNP Paribas zwraca uwagę, że warszawska giełda wykazuje bardzo dużą siłę relatywną do pozostałych rynków. – Kapitał zagraniczny płynie do polskich akcji. Świadczą o tym bardzo wysokie obroty w Warszawie – ocenia. Jak zauważa, WIG zbliża się do psychologicznego poziomu 100 tys. i wiele wskazuje, że jeśli na głównych rynkach będzie kontynuowane odbicie po tąpnięciu z początku kwietnia, to nasz rynek ma szanse przetestować historyczne szczyty.

– Takiemu scenariuszowi sprzyjałoby uspokojenie wokół tematu ceł nakładanych przez USA na inne kraje, z możliwym poważnym zredukowaniem ich wcześniej zapowiadanych poziomów. Do opinii publicznej przebijają się bowiem wypowiedzi z administracji Donalda Trumpa sugerujące, że o ile kierunek działań Amerykanów jest właściwy, to skala i tempo działań zbyt duża. To może przynieść odwilż na rynkach i czynnik, który wsparłby również nasz rodzimy rynek – zapewnia Żak. Jego zdaniem na pewno czynnikiem, który przyciąga kapitał na nasz rynek, jest również rozpoczynający się sezon przydziału wysokich dywidend przez polskie spółki, a zwłaszcza banki, stąd bardzo dobre zachowanie sektora w ostatnim czasie i to mimo prawdopodobnego rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP.