Po udanym początku tygodnia indeksy giełdowe we wtorek kontynuują zwyżki. WIG20 na półmetku dzisiejszej sesji jest ponad 1 proc. nad kreską i raz po raz atakuje 2800 pkt. To poziom, który powstrzymał zwyżki w połowie miesiąca. WIG20 ma więc dziś szansę na rekordowe zamknięcie.

Bardzo mocne są dziś banki. Wśród dużych spółek liderem z 6,5-proc. zwyżką jest Alior, ale w czołówce są także mBank i PKO BP. Gorzej zaś prezentują się spółki handlowe. Żabka, która po poniedziałkowej sesji zaprezentowała wyniki, traci w połowie wtorkowej sesji 6 proc. Do tego ponad 2-proc. stratę notuje Pepco Group. Pod kreską są też LPP, Dino Polska i CCC.

Na innych europejskich parkietach jest podobnie zielono. Niemiecki DAX oraz francuski CAC40 zyskują po około 1,4 proc., co plasuje je w czołówce giełd Starego Kontynentu.

Na rynku walut euro zyskuje do dolara. Kurs głównej pary walutowej rośnie o 0,2 proc., do 1,082. Złoty z kolei umacnia się do dolara i euro. Kurs pary USD/PLN osuwa się o 0,34 proc., do 3,84 zł. Euro kosztuje 4,16 zł, o 0,15 proc. mniej niż w poniedziałek na zamknięciu.