Rozpędzony WIG dotarł już do 98 tys. pkt

Na fali niesłabnącego optymizmu inwestorów handlujących na warszawskiej giełdzie indeks największych firm WIG20 wspiął się na nowy kilkunastoletni szczyt i jest już bardzo blisko 2800 pkt. Z kolei wskaźnik szerokiego rynku WIG, poprawiając piątkowy rekord wszech czasów, jest na dobrej drodze do przebicia 100 tys. pkt. Po pokonaniu w poniedziałek 98 tys. pkt do osiągnięcia tego celu zostały mu już raptem niecałe 2 proc. Pozytywne zachowanie krajowych indeksów wpisuje się w dobre nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji. – Europejskie parkiety akcji mają wyjątkowo mocny początek roku. Zwracają uwagę w szczególności stopy zwrotu na tle amerykańskich indeksów. Nasz parkiet jest jednym z najmocniejszych rynków akcji w UE, licząc stopy zwrotu od początku 2025 r. Tym samym indeks WIG nadgonił słabszy okres z minionego 2024 r. – zauważa Maciej Bobrowski, szef analityków DM BDM. Dodaje, że w 2025 r. zdecydowanie najlepiej sobie radzą największe i najpłynniejsze spółki, z bankami na czele, co potwierdza tezę, że za tegorocznymi wzrostami indeksów w Warszawie stoją inwestorzy zagraniczni.

W poniedziałek największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się akcje JSW, drożejąc nawet o 4 proc. Na celowniku kupujących znalazły się także wszystkie banki, ale tempo ich zwyżki w porównaniu z piątkową sesją wyhamowało. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostały papiery Pepco, PGE i Allegro, kończąc sesję pod kreską.

Chętnych do zakupów nie brakowało także na szerokim rynku akcji, gdzie zdecydowanie przeważał kolor zielony. W efekcie, nowymi rekordami mogą się także pochwalić indeksy średnich i małych spółek mWIG40 i sWIG80. Wśród średniaków motorami napędzającymi zwyżkę były efektownie drożejące akcje Rainbow Tours. Z kolei wśród maluchów prym wiodły walory PCF Group.

Foto: Parkiet

Na tle zachodniej Europy szczególnie dobrze wypadają rynki z naszego regionu, które jeszcze do niedawna były omijane przez inwestorów zagranicznych. Wraz z dojściem do władzy Donalda Trumpa sytuacja zmieniła się jednak na ich korzyść. Inwestorzy duże nadzieje pokładają w negocjacjach pokojowych zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie.