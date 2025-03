Popyt w Warszawie nie odpuszcza

Dobra passa krajowych indeksów zdaje się nie mieć końca. Za nami kolejna sesja, która obfitowała w nowe rekordy hossy. Indeks największych firm WIG20 wspiął się na nowy kilkunastoletni szczyt – jest już bardzo blisko 2800 pkt. Z kolei wskaźnik szerokiego rynku WIG, poprawiając piątkowy rekord wszech czasów, jest na dobrej drodze do przebicia 100 tys. pkt. Po pokonaniu w poniedziałek 98 tys. pkt do osiągnięcia tego celu zostało mu już raptem niecałe 2 proc. Optymizmem może napawać fakt, że hossa coraz mocniej rozlewa się po rynku, co pozwoliło wspiąć się indeksom średnich i małych spółek mWIG40 i sWIG80 na nowe szczyty.

Reklama

Polskie akcje na celowniku

Pozytywne zachowanie krajowych indeksów wpisuje się w dobre nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, które w tym roku nie mają większych problemów z kontynuowaniem zeszłorocznych wzrostów. – Europejskie parkiety akcji mają wyjątkowo mocny początek roku. Zwracają uwagę w szczególności stopy zwrotu na tle USA. Nasz parkiet jest jednym z najmocniejszych rynków akcji w UE, licząc stopy zwrotu od początku 2025 r. Tym samym WIG nadgonił słabszy okres z minionego roku – zauważa Maciej Bobrowski, szef analityków DM BDM. – W tym roku widzimy bardzo mocne zachowanie wskaźnika WIG-banki. WIG20 jest zdecydowanie mocniejszy niż sWIG80. To wskazuje, że przychylniejszym okiem na GPW spojrzeli inwestorzy zagraniczni – wyjaśnia.

Czytaj więcej Giełda Rozpędzony WIG dotarł już do 98 tys. pkt Popyt na warszawskiej giełdzie nie odpuszcza. Poniedziałkowa sesja przyniosła nowe rekordy indeksów: WIG pobił rekord, WIG20 jest niego bliski.

Na tle Europy szczególnie dobrze wypadają rynki naszego regionu, które jeszcze do niedawna były omijane przez inwestorów zagranicznych. Wraz z dojściem do władzy Trumpa sytuacja zmieniła się jednak na ich korzyść. Inwestorzy duże nadzieje pokładają w negocjacjach pokojowych zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie. Ich efekt jest trudny do przewidzenia, ale rynek zdaje się zakładać pozytywny scenariusz, co sprzyja zmniejszeniu ryzyka geopolitycznego w naszym regionie i zwiększeniu zaufania m.in. do polskich aktywów. – Głównym impulsem poprawy nastrojów na GPW jest potencjalne zmniejszenie ryzyka geopolitycznego. W szczególności jakościową zmianą dla oceny perspektyw WIG mogą być informacje o zawarciu porozumienia pomiędzy USA i Rosją. Przy założeniu, że warunki zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie nie będą, z punktu widzenia przyszłego bezpieczeństwa Polski, fatalną wiadomością, spodziewamy się utrwalenia poprawy nastawienia do regionu CEE – uważa Bobrowski.