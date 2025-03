Indeksy w warszawie kontynuują rajd. Mamy nowy rekord hossy

Indeksy GPW na nowych szczytach. Gdzie jest sufit?

Polski rynek akcji jest w tym roku jednym z najszybciej rosnących na świecie. To w dużej mierze efekt powrót polskich akcji na radary inwestorów zagranicznych. Zmianie nastawienia sprzyjają trwające negocjacje zmierzające do zakończenia wojny w Ukrainie, co oznaczałoby spadek ryzyka geopolitycznego w naszym regionie, czego głównymi beneficjentami są największe spółki, wywodzące się przede wszystkim z indeksu WIG20. Od początku 2025 roku zyskał już blisko 25 proc. Z kolei WIG niecałe 21 proc. Zdaniem szeroki rynek jest na dobrej drodze do pokonania poziomu 100 tys. pkt, do czego brakuje mu raptem ok. 4 proc. zwyżki.