Analitycy Morgan Stanley prognozują, że S&P 500 może w nadchodzących miesiącach stracić jeszcze 5 proc., jeśli wojny handlowe Trumpa zostaną zaostrzone. Ekonomiści Goldman Sachs obcięli natomiast prognozę dla wzrostu PKB USA na ten rok z 2,4 proc. do 1,7 proc. Uzasadnili to tym, że podwyżki ceł zaszkodzą gospodarce amerykańskiej. - Po pierwsze cła podsycą inflację, a więc zmniejszą realne dochody ludności. Po drugie, podwyżki ceł mają tendencję do zacieśniania warunków finansowych. Po trzecie, niepewność dotycząca polityki handlowej prowadzi spółki do opóźniania inwestycji – uważa Jan Hatzius, ekonomista Goldman Sachs. Jego zespół ocenia ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych na 20 proc.

Prezydent Trump, w niedzielnym wywiadzie dla Fox News, przyznał, że podwyżki ceł wywołują niepewność w gospodarce, ale jest ona do zaakceptowania. Pytany o ryzyko recesji, udzielił wymijającej odpowiedzi. - Będziemy mieć zakłócenia, ale czujemy się z tym OK – powiedział Trump.

- Rynki otrzymały wiadomość, że administracja zamierza „zerwać plaster”. Podwyżki ceł i recesja mogą być sposobem na stworzenie dezinflacji oraz obniżenie rentowności obligacji dziesięcioletnich. Obecnie mamy do czynienia z kontrolowanym wyburzeniem – ocenia Prashant Newnaha, strateg TD Securities.