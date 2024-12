Amerykanie wydali w tym roku jeszcze więcej na świąteczne zakupy

Na tle głównych europejskich rynków polska giełda wypadła blado. WIG20 traci ponad 0,1% w poświątecznej sesji, WIG zyskuje 0,1%. Najlepiej radzą sobie dziś małe spółki, które wzrosły o 1,1%. Notowania indeksu wsparte były dziś przede wszystkim przez Pure Biologics (+19,8%) oraz Datawalk (+16,8%). Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze spółki biotechnologicznej wyrazili zgodę na sprzedaż praw do projektów PBA-0405 i PBA-0111. Spółka już wcześniej informowała o planowanej sprzedaży, a ostatnią formalnością było podjęcie przez akcjonariuszy decyzji. W takiej sytuacji Pure Biologics może liczyć na początkową płatność w łącznej wartości ok. 8-9 mln $. Co więcej, w przypadku osiągnięcia założonego minimum dotyczącego kamieni milowych na poziomie badań klinicznych, uzyskania zgód regulacyjnych i osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży leków opracowanych przy wykorzystaniu projektów spółka może liczyć nawet na 132,5 mln $.

Datawalk wzrósł dziś po informacji o sprzedaży licencji na platformę analityczną do Amazonu. Sytuacja ta wskazuje na potencjał Datawalk do współpracy z prawdziwymi liderami branży, a choć dokładnych informacji dotyczących transakcji nie podano, sam fakt dołączenia Amazonu do klientów spółki umacnia jej pozycję na rynku.

Amerykański rynek przyjął zakończenie świątecznego okresu z dużą rezerwą. Główne indeksy w pierwszych godzinach sesji spadają, a spadkom przewodzi Nasdaq 100, który spada o prawie 1,6%. Za gorszym sentymentem stoją przede wszystkim Big Techy, w szczególności tzw. “Siedmiu Wspaniałych”. Spośród największych spółek technologicznych amerykańskiego rynku wszystkie siedem notuje spadki, a najmocniejsze przeceny widać na akcjach Tesli, która spada dziś o ponad 3,5%.

Publikacje raportów Visy i Mastercard wskazują na wzrost wydatków konsumentów w USA w okresie świątecznym. Najnowsze dane głównych graczy na rynku kart płatniczych pokazują 3,8% wzrost sprzedaży w okresie świątecznym w ujęciu r/r. Choć konsumenci wykazali się większą od zeszłego roku skłonnością do wydatków jednocześnie widać zmianę zachowań wskazującą na ostrożniejsze zakupy. W szczególności widać wzrost zakupów w kanale e-commerce w okresie największych przecen. Tym samym można spodziewać się, że sezon ten wesprze wyniki spółek, których działalność przede wszystkim opiera się na kanałach sprzedaży online.

Tymoteusz Turski