WIG20 z podwójnym szczytem. Prawie 20-proc. przecena 11 bit studios

Na rynku walut euro nieco traci do dolara, a kurs EUR/USD osuwa się do 1,05. Pod presją jest złoty. USD/PLN zwyżkuje o 0,37 proc., do 4,059 zł, natomiast euro kosztuje 4,26 zł, czyli o 0,12 proc. powyżej wtorkowego zamknięcia.

Uncja złota wyceniana jest na 2693,2 USD, podobnie do wtorkowego zamknięcia. Bitcoin zyskuje z rana 1 proc. i kosztuje 97,88 tys. USD.