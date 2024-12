Po wczorajszych wzrostach, dzisiaj indeksy warszawskiej giełdy idą za ciosem. Od początku dnia towarzyszy nam kolor zielony, który dodatkowo z każdą godziną handlu staje się coraz intensywniejszy. Po godz. 15.00 WIG20 zyskiwał już ponad 1,6 proc. i tym samym znalazł się powyżej poziomu 2300 pkt. Wygląda więc na to, że udało się przetrawić zwycięstwo Donalda Trumpa i wracamy w okolice sprzed miesiąca.

Reklama

CD Projekt i banki na czele stawki

W gronie największych spółek znów świetnie sobie radzi CD Projekt. Akcje tej firmy drożeją dzisiaj o ponad 5 proc. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca urosły one o ponad 16 proc., a od początku roku zyskały na wartości ponad 60 proc. Znów także mocno prezentuje się sektor bankowy, a wzrostowej stawce przewodzi Santander Bank Polski, którego akcje rosną o ponad 5 proc. Po ostatnich ciężkich dniach do gry wraca też energetyka. PGE zyskuje dzisiaj blisko 3 proc.

Czytaj więcej Rekomendacje Analitycy Noble Securities widzą potencjał w akcjach CD Projektu Zdaniem analityków biura rynek nie docenia w pełni potencjału CD Projektu. W najnowszym raporcie podnieśli cenę docelową akcji gamingowej spółki do 222,90 zł z 192,80 zł poprzednio. Nadal zalecają „kupuj”.

Wzrosty obserwujemy dzisiaj także w sektorze średnich i małych spółek, chociaż nie są one aż tak wyraźne, jak w przypadku blue chips. mWIG40 rośnie 0,5 proc., zaś sWIG80 zyskuje 0,4 proc.

Co warte podkreślenia WIG20 błyszczy dzisiaj na europejskiej mapie rynkowej i notuje największe wzrosty. Co prawda inne europejskie indeksy też są na plusie, ale nie są one aż tak okazałe, jak w przypadku naszego flagowego indeksu. Niemiecki DAX rośnie o około 0,4 proc., co jednak nie przeszkadza mu w ustanawianiu nowych szczytów. Francuski CAC40 jest 0,3 proc. i to mimo kryzysu politycznego nad Sekwaną.