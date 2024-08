Europa wciąż w cieniu niepewności

Ciężko jednak mówić o powrocie pewności inwestorów, którzy dalej podtrzymują raczej negatywne nastawienie do ogólnych perspektyw rynku akcji, a rynki finansowe zdominowane są na razie przez niepewność.

Widać to w szczególności w notowaniach indeksów, które mimo imponującego odbicia japońskiego rynku dalej pozostają w strefach spadkowych. W Europie większość indeksów notuje dziś spadki. Niemiecki DAX traci dziś 0,3%, francuski CAC40 ponad 0,6%, włoski IT40 spada o -1,1%, a polski indeks szerokiego rynku WIG spada o ponad 1%. Globalny ruch w kierunku “risk-off” nie do końca wydaje się być wyraźnie umocniony w fundamentach, a zachowanie inwestorów w większości zdominowane jest przez strach i panikę, co może wyjaśniać nagłe przeceny aktywów. Dane z USA okazują się na razie mieszane i choć zdecydowanie rozczarowały one rynek, tak otoczka wokół nich wydaje się nieco zbyt gwałtowna. Inwestorzy błyskawicznie wycenili dynamiczne obniżki stóp procentowych, jednak obecnie sytuacja powoli się uspokaja. W tym tygodniu nie ma zaplanowanych znaczących publikacji danych makroekonomicznych, co powinno zwrócić uwagę inwestorów z powrotem na wyniki spółek.

Większą skłonność do przypisania większej uwagi wynikom wciąż widać bardziej na amerykańskim rynku. Jest on mniej narażony na negatywny sentyment od europejskiego. Opublikowane dziś wyniki Bayer okazały się wyższe od oczekiwań, spółka podniosła swoje prognozy na 2024 r., a także zapowiedziała dwa nowe leki już na następny rok. Mimo to jej notowania spadają dziś o ponad 4%.

Z drugiej strony oceanu dobre wyniki Caterpillar przyjęte zostały dużo przychylniej przez inwestorów. Spółka rośnie o ponad 3,6%. Jeszcze wyższą euforię widać na akcjach Ubera. Spółka przebiła oczekiwania rynku na poziomie przychodów, a także zanotowała wyższe zyski, wsparte wzrostem liczby zamówień. Uber odnotował także wzrost miesięcznej liczby aktywnych użytkowników o 14%, a także wzrost wolumenu przejazdów o 21% r/r. Mocne wyniki były czymś, czego Uber zdecydowanie potrzebował po rosnących obawach o spółkę w obliczu zapowiedzi Muska o wprowadzeniu Robotaxi przez Teslę. Teraz jednak, wraz z opóźnieniem się projektu, mocnymi wynikami i wcześniejszą przeceną spowodowaną spadkiem całego rynku, notowania Ubera zanotowały wyraźny skok i wzrost optymizmu wokół spółki ze strony inwestorów.

Tymoteusz Turski