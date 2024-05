Czy to koniec memowej zwyżki?

Akcje takich spółek jak AMC czy Gamestop tracą nawet 1/3 swojej wartości, choć oczywiście w poprzednich dniach wzrosty nierzadko były mierzone trzema cyframi. Czy to koniec wzrostów spółek memowych, ale jednocześnie powrót do hossy na Wall Street, która wzmocniona została dzisiejszym odczytem inflacji CPI?

Dwa pierwsze dni tego tygodnia przejdą prawdopodobnie do historii jako drugi zryw akcji memowych, który poderwany został przez powrót do aktywności użytkownika „RoaringKitty” na platformie X. Użytkownik ten był odpowiedzialny za przewodzenie ruchowi Wall Street Bets w 2021 roku, który doprowadziła do znacznego odbicia takich spółek jak GameStop czy AMC, które były bardzo mocno sprzedawane na krótko przez duże fundusze hedgingowe. Fundusze ponownie powróciły do sprzedawania tych spółek i short-interest nierzadko przekraczał 30%. W przypadku SunPower przekraczał nawet 90%! Co więcej, według obliczeń Bloomberga, fundusze teoretycznie potrzebują nawet ponad tygodnia, aby pokryć pozycje krótkie utrzymywane na akcjach. Z drugiej strony może wydawać się, że instytucje nauczyły się nieco po 2021 roku i będą w stanie utrzymać obecny zmasowany atak małych inwestorów. Co więcej, niektórzy wskazują, że mocny wzrost cen akcji może być wykorzystany do tego, aby wyemitować nowe akcje. Ma to już miejsce w przypadku AMC, czyli sieci kin w USA, która zamierza skonwertować część długu na 23 mln akcji. W odpowiedzi AMC traci dzisiaj 22%, natomiast GameStop ponad 30%.

Wydaje się jednak, że inwestorzy zajęli się zupełnie innym tematem. Wall Street powraca do silnych wzrostów i pod względem indeksów czy kontraktów, S&P 500 czy Nasdaq znajdują się przy historycznych szczytach. Jest to efekt publikacji inflacji CPI za kwiecień zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Inflacja spadła, zarówno główna, jak i bazowa, co było pierwszym brakiem zwyżkowego zaskoczenia w tym roku. Pomimo tego, że rynek nie wycenia wcześniej obniżek stóp procentowych w USA niż we wrześniu, to inwestorzy widzą w tym szanse do nowych zakupów.

Mimo wzrostu na poziomie nawet 0,9% na Nasdaqu i 0,6% na S&P 500, czy również 0,85% na niemieckim DAX, polski indeks WIG20 zaliczył dzisiaj spadki. WIG20 stracił dzisiaj 0,07%, choć kontrakty w notowaniach po sesji kasowej wyszły w okolice dziennych szczytów.

Michał Stajniak, CFA