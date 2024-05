Zwycięstwo byków na GPW. WIG20 zadomowił się powyżej 2500 pkt

Start nowego tygodnia na warszawskiej giełdzie był niezwykle obiecujący. Wystarczy przypomnieć, że w poniedziałek WIG20 zyskał ponad 3 proc. i wyszedł wyraźnie powyżej poziomu 2500 pkt. Im jednak dalej w las, tym emocji rynkowych coraz mniej. Już we wtorek nasz rynek notował niewielkie ruchy, a w środę ta tendencja została podtrzymana.

Od początku handlu nasz rynek miał problem z obraniem wyraźniejszego kierunku. O ile we wtorek żyliśmy tym co działo się ze spółkami energetycznymi, tak w środę trudno wskazać sektor, który by szczególnie mógł przykuć uwagę inwestorów.

Przez większość dnia poruszaliśmy się w okolicach poziomu zamknięcia z wtorku. Impulsów do działania próżno było szukać w kalendarzu makro, który znów nie rozpieszczał. Na innych europejskich giełdach również był problem z wygenerowaniem jakieś wyraźniejszego ruchu. W to otoczenie wpisał się także początek notowań na Wall Street, a to skazało nasze indeksy na dryfowanie już do końca dnia. WIG20 ostatecznie zyskał 0,5 proc.

Zmienność w ciągu ostatnich dwóch dni wyraźnie przygasła. Największym sukcesem jest to, że WIG20 nadal utrzymuje się powyżej poziomu 2500 pkt, który przez długi czas ciężko było sforsować na stałe. Teraz wydaje się to jednak coraz bardziej prawdopodobne.

Walutowy marazm, odbicie w górę ropy

Na rynku walutowym panował względny spokój. Niewielkie zmiany znów notował dolar, a to przekładało się na złotego, który jednak po południu był nieco mocniejszy niż we wtorek.