Po bardzo mocnej sesji we wtorek, kiedy mimo słabszego zachowania amerykańskiego rynku akcji WIG20 zyskał prawie 1,5 proc., w środę z rana jest znacznie spokojniej na GPW. Rynek do góry znów starają się pchać banki. Indeks WIG-banki zwyżkuje z rana o 0,7 proc. Spółki te przodują w gronie krajowych blue chips – najmocniej, o 1,4 proc., zyskuje mBank. Spora część firm z WIG20 jednak świeci na czerwono. Tracą m.in. JSW, PGE czy Cyfrowy Polsat. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich sięgają z rana 5,46 proc., co oznacza zwyżkę o 4 pkt baz. wobec wtorkowego zamknięcia.

Na ten moment WIG20 zyskuje od początku roku 3,5 proc., natomiast WIG jest 4,4 proc. nad zamknięciem 2023 r.

W Europie na otwarciu jest raczej spokojnie. Niemiecki DAX oraz francuski CAC40 utrzymują się poziomów z wczorajszego zamknięcia. Po wtorkowej zwyżce, dziś kurs głównej pary walutowej nieco traci – dolar wyceniany jest na 1,08 euro.