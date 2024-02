Na GPW nowe rekordy indeksów. Dzień jak co dzień...

Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła w styczniu o 1,6 proc. rok do roku. To słaby wynik biorąc pod uwagę korzystny układ kalendarza. O utrzymującej się dekoniunkturze w sektorze przemysłowym świadczy również to, że ceny sprzedaży towarów załamały się o 9 proc. rok do roku, najbardziej od co najmniej 18 lat.