Poranek maklerów: Czy to przygrywka do korekty?

S&P500 spadło o 1,37%, a NASDAQ o 1,80%, dwucyfrowo rósł VIX. Silnie przecenialy się banki – Goldman Sachs i Morgan Stanley traciły po około 3,5%, czołówka sektora technologicznego nie odbiegała jednak znacząco od NASDAQ. Przeceny Tesli, Microsoftu i Amazona lekko przekraczały 2% (w ostatnim przypadku wpływ na zachowanie spółki mogły mieć też informacje o sprzedaży akcji przez J. Bezosa), Meta traciła 1,87%, Alphabet 1,62%.

Wczorajsza sesja doprowadziła nas na rynku długu do punktu, w którym prędzej czy później spodziewaliśmy się znaleźć – rynek uwierzył FOMC, że w tym roku zobaczymy tylko 3-4 obniżki stóp procentowych, pierwsza jest w pełni wyceniona dopiero w lipcu. Z perspektywy inwestorów obligacyjnych jest to świetne miejsce do zakupów, choć bardzo dobre dane z amerykańskiej gospodarki sprawiają, że lepszym wyborem od amerykańskiego długu skarbowego są w naszej ocenie obligacje korporacyjne. Wczorajsze zachowanie rentowności nadwyręża jednak w naszej ocenie jeszcze bardziej narrację o dalszym budowaniu bańki na NASDAQ. Najbardziej ryzykowne aktywa, poza spółkami ultrawzrostowymi także kryptowaluty, drożeją w tym roku w coraz bardziej niesprzyjającym po stronie stóp procentowych środowisku. Jest zdecydowanie za wcześnie, by stawiać tezę, że wczorajsza sesja wyznacza początek zwiastowanej przez nas korekty, ale nie wykluczamy także takiego scenariusza.

W godzinach porannych obserwujemy spadki w Azji, ale ich skala jest dość ograniczona, notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy sugerują, że w pierwszej części dnia podjęta może zostać próba odbicia. Nie jesteśmy optymistyczni w kwestii jej powodzenia, ale od dzisiejszej sesji ważniejsze będą dwie kolejne, podczas których poznamy ważne dane z amerykańskiej sfery realnej i PPI.

Krajowe indeksy słabsze od zachodnich odpowiedników

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Głównym punktem wczorajszej sesji na rynkach finansowych była publikacja dynamiki inflacji CPI za styczeń w Stanach Zjednoczonych, co odbyło się o godzinie 14:30. Do tego czasu krajowy parkiet odnotowywał niewielkie zniżki, w ślad za tym co działo się na giełdach w Europie Zachodniej. Jak się okazało dane z USA zaskoczyły negatywnie, co znaczy wskaźnik inflacji był powyżej oczekiwań (+0,3% m/m vs +0,2% konsensus i +3,1% r/r vs 2,9% konsensus i +3,4% r/r w grudniu), podobnie było w przypadku inflacji bazowej (+0,4% m/m vs +0,3% konsensus i +3,9% r/r vs 3,7% konsensus i +3,9% r/r w grudniu). Inwestorzy szczególnie negatywnie przyjęli spowalniające tempo dezinflacji w przypadku kategorii usług z wyłączeniem kosztów zamieszkania, która jest też jedną z kluczowych dla decydentów z Rezerwy Federalnej. Oznacza to oddalające się perspektywy na pierwsze obniżki stóp procentowych. O ile w poniedziałek kontrakty terminowy wyceniały 52,2% prawdopodobieństwa obniżki stóp o 25 pb na majowym posiedzeniu Fed, tak po wtorkowej sesji było to już tylko 35,2%.

Wyższe dane o inflacji były pretekstem dla inwestorów do przyspieszenia wyprzedaży akcji. Krajowe indeksy zachowały się jednak relatywnie słabiej od europejskich odpowiedników – WIG20 stracił 2%, a mWIG40 prawie 1,5% przy ok. 1% wyprzedaży w Niemczech albo we Francji. Na zachowaniu krajowego indeksu ciążyły spółki telekomunikacyjne (Cyfrowy -8,2% po informacji o wypadnięciu z indeksu MSCI Standard i przejściu do MSCI SmallCap; Orange -4,5% po braku oczekiwanego awansu do MSCI Standard z obecnego MSCI SmallCap), a także Pepco (-9,6%) i Dino Polska (-3,7%) albo PGE i JSW (po ok. -4,5%). Lepiej od rynku zachowywały się natomiast banki, co można wiązać właśnie z perspektywą dłuższego utrzymywania stóp procentowych na świecie na wyższych poziomach z powodu ryzyk ponownego przyspieszenia inflacji.