Byki próbują wrócić do gry

Wczorajsza sesja na warszawskiej giełdzie miała mieszany obraz. Mieliśmy próby byków i przez długi czas wydawało się, że okażą się one sukcesem. W drugiej połowie dnia karta się jednak odwróciła i to niedźwiedzie ostatecznie były górą. To mogło zasiać ziarnko niepewności jeśli chodzi o ruch w krótkim terminie. Dzisiaj jednak popyt znów próbuje atakować.

WIG20 przed godz. 11 zyskiwał 0,5 proc. Nieco gorzej prezentują się dzisiaj średnie i małe spółki. mWIG40 spadał 0,3 proc., a sWIG80 oscylował przy poziomach zamknięcia z wczoraj. Wydarzeniem dnia na naszym rynku ma być wymiana rady nadzorczej firmy Orlen, która ma też doprowadzić do wymiany prezesa.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Dziś akcjonariusze wymienią radę Orlenu W trakcje walnego zgromadzania wymieniony zostanie niemal cały skład rady nadzorczej Orlenu. Być może jeszcze dziś dojdzie też do czasowego powołania nowych członków zarządu.

Sporo dzieje się także w przypadku innych spółek. Mocno tanieją, bo prawie 10 proc., akcje XTB po informacji o tym, że główny akcjonariusz w procesie ABB sprzedał 10 proc. akcji. Cena została ustalona na 41 zł. Szykuje się także wezwanie na akcje firmy Drozapol. Papiery tej spółki drożeją o prawie 6 proc.