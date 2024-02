Poranek maklerów – I znów korekta

Sesja na GPW przebiegła w wyraźnie korekcyjnych nastrojach po ostatnich wzrostach. WIG20 spadł o 0,88%, mWIG40 o 0,56%, jedynie sWIG80 wzrósł o 0,34%. Obroty sięgnęły niemal 1,5 mld zł. Liderami aktywności pozostawały PKO BP, Orlen i Dino, ale atak podaży dotknął najsilniej Pepco (-3,24%), PGE (-3,12%) i LPP (-2,94%). Na plusie zamykały się w głównym indeksie jedynie Cyfrowy Polsat (+1,92%) i CD Projekt (+4,56%). Znacznie bardziej wyrównany był układ tabeli mWIG40, ale tam silnie taniała „waga ciężka” indeksu, przede wszystkim ING BSK (-2,26%), CCC (-4,10%) i Millennium (-1,52%).

Giełda amerykańska otworzyła się w okolicy poziomów neutralnych, szybko powiększyła spadki, a później mozolnie odrabiała większość z nich. S&P 500 zamknął się finalnie 0,32% niżej, Nasdaq stracił 0,20%. Po mieszanym raporcie, który przyniósł zysk wyższy od oczekiwań, ale rozczarowanie przychodami, McDonald’s stracił 3,73% . W spółkę uderzył m.in. bojkot w krajach arabskich po tym, jak jej izraelska gałąź ogłosiła zniżki dla żołnierzy.

W godzinach poranych Hang Seng zyskuje niemal 4%, a Shanghai Composite niemal 3% po zobowiązaniu się państwowego funduszu do zakupów ETF-ów na nieokreśloną bliżej kwotę i doniesieniach, że w problemy giełd zostanie jutro zaangażowany Xi Jinping. Na to nakładają się typowe chińskie działania ograniczające podaż akcji, m.in. zakazy sprzedaży dla funduszy hedgingowych, żądania ograniczenia wymaganych depozytów od brokerów, itd. Reakcja innych rynków jest bardzo ograniczona, ale kontrakty na indeksy amerykańskie i europejskie kwotowane są na niewielkich plusach, co pozwala się spodziewać pozytywnego otwarcia także w Warszawie, szczególnie, że lekko korygują się po wczorajszych wzrostach rentowności obligacji. Sesja zapowiada się spokojnie, kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty, a najważniejszymi spółkami, które podadzą w trakcie dnia wyniki będą BP i Ford.

Początek tygodnia na europejskich parkietach wypadł neutralnie

Piotr Neidek, BM mBanku

Wprawdzie w Londynie czy w Warszawie pojawiło się więcej czerwieni niż w Paryżu czy Frankfurcie, ale aktywność niedźwiedzi była niewielka. CAC 40 praktycznie zamknął się tuż poniżej piątkowego finiszu. DAX zaś oddał jedynie 0,1% swej wartości i wciąż pozostaje przyklejony do strefy oporu 17000 punktów. Każdy z tych dwóch benchmarków jest na tyle blisko historycznych szczytów, że wystarczy jedna mocniejsza kontra popytu i rekordy ponownie staną się faktem. Problemem pozostaje druga i trzecia linia niemieckiego parkietu. mDAX stracił wczoraj 0,2% i była to już szósta sesja z rzędu pod kreską. Natomiast sDAX nie może poradzić sobie ze styczniowym oporem, ale ostatnio widać chęć do walki. Indeks małych spółek wciąż trzyma się ruchomej granicy w postaci średniej dwustutygodniowej. W długim terminie nadal otwarta pozostaje kwestia formacji G&R. Jej podstawowym zadaniem jest sprowadzenie bessy na parkiet. Jednakże jak na razie maluchy bronią się przed realizacją takiego scenariusza.

Zwolennicy hossy w USA tym razem musieli zaakceptować obecność niedźwiedzi. Kluczowe indeksy giełdowe straciły na wartości. Spadki nie były znaczące, ale np. DJUA stracił aż 1,8%. Słabość sektora użyteczności publicznej nie jest jednak nową kwestią. Od kwietnia 2022 r. indeks sukcesywnie osuwa się i pozostaje w opozycji do tego, co robi DJIA. Wczoraj benchmark największych spółek spadł o 0,7%, ale lokalne wsparcia pozostają utrzymane. Jeżeli do piątku 38061 pkt nie utrzymałoby naporu podaży, wówczas jankeskie byki miałyby problem. A do tej wysokości mogą czuć się bezpiecznie. Nie oznacza to jednak, że zagrożenia płynące z sektora małych spółek należy ignorować. Russell 2000 wciąż nie może przebić się przez barierę 2000 punktów.