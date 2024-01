Kolor czerwony powrócił na GPW

WIG20 nowy tydzień rozpoczął od wzrostów. Co prawda w poniedziałek nie były one zbyt okazałe, ale była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja w wykonaniu naszego indeksu. To pozwalało wierzyć, że udało się opanować korektę z którą ostatnio się zmagaliśmy. To co dzieje się dzisiaj wskazuje jednak na to, że korekta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Od początku wtorkowych notowań na naszym rynku dominuje podaż i w zasadzie z każdą godziną handlu jej przewaga jest coraz większa. Przed południem WIG20 tracił już 1,2 proc. i znów zjechał poniżej poziomu 2200 pkt. Słabo prezentują się dzisiaj banki. Branżowy WIG — Banki traci około 1,5 proc.

Słaba postawa naszego rynku jest pewnym rozczarowaniem, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę to, co działo się na rynkach azjatyckich, a przede wszystkim w Chinach. Mocną sesję zaliczył m.in. Hang Seng, który urósł 2,6 proc. Pomogły doniesienia o tym, że chiński rząd szykuje jednak duży pakiet wsparcia rynkowego.