Warszawskie indeksy próbują odbicia

Wczorajszą sesję WIG20 zakończył na plusie i tym samym przerwał serię sześciu spadkowych dni. Czy będzie to zwiastun poprawy nastrojów na warszawskim parkiecie? Patrząc na pierwsze godziny wtorkowych notowań ciężko jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie, natomiast można mieć takie nadzieje. Indeksy próbują iść na północ, chociaż nie jest to jakiś imponujący ruch. Po godz. 11, WIG20 rósł 0,2 proc. Zwyżki obserwujemy też w przypadku średnich i małych firm. mWIG40 oraz sWIG80 zyskują około 0,5 proc.

Reklama

Powrót bardzo dobrych nastrojów widzieliśmy natomiast wczoraj w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 wzrósł aż 1,4 proc. i oddalił się od wsparcia na poziomie 4700 pkt. Ponad 2 proc. zyskał z kolei Nasdaq. - Od rana wiadomo było, kto będzie stanowić najważniejszy problem we wzroście indeksów w USA – po uziemieniu Boeingów 737 Max 9 akcje spółki spadały o 8,03 proc., stanowiąc poważny problem dla indeksów (głównie DJIA). Zeszło to jednak całkowicie na dalszy plan, gdy Nvidia ogłosiła nowe karty graficzne, przeznaczone również do obsługi aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji. Spółka zamykała się wzrostem o 6,43 proc., zamykając się na nowych szczytach i wspierając potężne odbicie całej technologii — wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

- S&P 500 w poniedziałek odrobił prawie wszystko to, co stracił w pierwszych dniach stycznia. Obecnie na dziennym wykresie pojawiło się ryzyko wyrysowania formacji G&R. Aby jednak niedźwiedzie mogły świętować, wskazane jest przerwanie linii szyi. Obecnie przebiega ona w okolicy 4675 punktów, co przy wczorajszym finiszu 4763 pkt sprawia, że byki mają sporo przestrzeni do obrony — zwraca uwagę Piotr Neidek, analityk BM mBanku.

Czytaj więcej Giełda Poranek maklerów – Szaleństwo zakupów w USA Po sześciu dniach nieprzerwanych spadków, w poniedziałek WIG20 zyskał 0,2 proc. i zamknął się na poziomie 2279,86 pkt. Walka byków z niedźwiedziami trwała cały dzień i zakończyła się sukcesem.

Mieszane nastroje panowały z kolei na rynkach azjatyckich. Dobrze radził sobie Nikkei225, który zyskał 1 proc. Słabiej zaprezentował się natomiast Hang Seng, który spadł 0,2 proc.