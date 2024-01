Poranek maklerów – Szaleństwo zakupów w USA

W USA szczególnie dobrze poradziły spółki technologiczne na czele z gigantami branży półprzewodnikowej, takimi jak Nvidia (+6,4%) czy AMD (+5,5%). Rentowność długoterminowych papierów dłużnych rynków rozwiniętych nieznacznie się obniżyła (amerykańskich 10-latek do poniżej 4%, choć już jest nieco wyżej, a niemieckich do 2,12% z ponad 2,20%).

Głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek spodziewa się decyzji o pozostawieniu stóp procentowych w Polsce na dotychczasowym poziomie (tzn. stopa referencyjna 5,75%), choć Radzie zdarzało się już zaskakiwać inwestorów. Ze względu na nietypową datę posiedzenia (zwykle decyzja podejmowana jest w środę), dzień wcześniej odbędzie się też konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego (która z kolei zwyczajowo była organizowana w czwartek).

Perspektywy na otwarcie dzisiejszej sesji pozostają pozytywne – o godz. 8:10 wzrastają kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy, relatywnie dobrze radzą sobie także giełdy w Azji, co w połączeniu z wczorajszym pozytywnym zakończeniem sesji w USA implikuje wzrostowe otwarcie notowań na warszawskiej GPW.

Złoty pomaga

Piotr Neidek, BM mBanku

Umocnienie złotego, zyskujące na wartości małe i średnie spółki oraz udana obrona lokalnego wsparcia przez WIG20 – tak w skrócie można opisać wczorajszą sesję nad Wisłą. Indeks dwudziestu największych spółek ponownie wyrysował formację młotka. To może zachęcić do wyprowadzenia wzrostowej kontry. Ciekawie prezentuje się geometria fal. Jak na razie ostatnia zniżka zrobiona przez WIG20, jest zbieżna do spadków z drugiej połowy października. Była to wówczas najmocniejsza korekta w ostatnim impulsie hossy. Takie porównanie dawałoby bykom argument do powrotu na parkiet. Oporem w krótkim terminie mają prawo okazać się okolice 2320 pkt. Właśnie tam przebiega średnia dwustugodzinowa oraz zniesienie 61,8% ostatnich spadków.

Początek tygodnia na europejskich parkietach tym razem okazał się korzystny dla byków. Zieleń pojawiła we wszystkich zakamarkach najważniejszych parkietów. Noworoczne straty odrabiały małe i średnie spółki. We Frankfurcie odbijały w górę wszystkie, kluczowe indeksy. Najmocniej zyskał benchmark trzeciej linii sDAX (+1,2%), który odbił się od lokalnego wsparcia. Do najbliższego oporu brakuje jednak jeszcze około 3%, zatem byki wciąż mają sporo pracy do wykonania. W ciekawym miejscu znajduje się CAC 40(+0,4%), który wyhamował spadki na linii obrony łączącej szczyty z poprzedniego roku. Oporem na ten tydzień jest 7610 punktów, zatem byki mają co robić w najbliższych dniach.